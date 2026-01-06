Venezuela – काराकासमध्ये राष्ट्रपती भवनाजवळ अंदाधुंद गोळीबार, हवाई संरक्षण प्रणाली सक्रिय

सामना ऑनलाईन
|

व्हेनेझुएलाची राजधानी काराकास येथे राष्ट्रपती भवनाजवळ अचानक गोळीबार झाल्याची घटना समोर आली आहे. शहरात झालेल्या अंदाधुंद गोळीबारामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. गोळीबारानंतर तात्काळ व्हेनेझुएलाच्या सैन्याने हवाई संरक्षण प्रणाली कार्यान्वित केली. राष्ट्रपती भवनाच्या परिसरात एक संशयास्पद ड्रोन दिसल्यानंतर सैन्य सतर्क झाले. सैन्याने अँटी-एअरक्राफ्ट शस्त्रांचा वापर करून हा ड्रोन पाडल्याची माहिती आहे.

ड्रोन पाडल्यानंतर व्हेनेझुएलाचे सैन्य अलर्ट मोडवर आहे. बख्तरबंद वाहने आणि मोठ्या संख्येने सैन्यदल राष्ट्रपती भवनाच्या परिसरात तैनात करण्यात आले आहे. सरकारने राष्ट्रपती भवनाच्या वर ड्रोनची उपस्थिती आढळल्याच्या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘हर की पौडी’नंतर आता हरिद्वारच्या 150 घाटांवर फक्त हिंदूनाच प्रवेश? उत्तराखंड सरकारचा निर्णय

मोठी बातमी! जिल्हा परिषद निवडणुकांचे पडघम वाजणार, मतदानाबाबत मोठी अपडेट

एसटीच्या ८ हजार नवीन बसची निविदा प्रक्रिया रखडली, महामंडळाकडे १,६०० कोटींचा निधी अखर्चित

पुण्याचे माजी खासदार, केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी यांचे निधन

धारावी, कुर्ल्यामध्ये शिवसेना–मनसे–राष्ट्रवादी युतीला जोरदार पाठिंबा! आदित्य ठाकरे यांनी साधला कार्यकर्त्यांशी संवाद

लालबागमध्ये दणदणीत विजयी निर्धार मेळावा

उद्धव ठाकरे यांच्या शाखाभेटींनी शिवसैनिकांच्या उत्साहाला उधाण, गिरणगावात प्रचाराचा झंझावात! मतदारांकडून जोरदार प्रतिसाद; तेजस ठाकरे यांचीही उपस्थिती

आम्ही भाजपची गुलामी करतो, पण शक्तिपीठ महामार्ग करू नका! शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना रक्ताने लिहिले पत्र

300 कोटींच्या घोटाळ्यातील जागेवर अजितदादांचे पक्ष कार्यालय; विजय कुंभार यांचा आरोप; पार्थ पवारांवर संशयाची सुई