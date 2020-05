Video – बिबट्या आणि बेडकाचे अविश्वसनीय ‘द्वंद्व’ कॅमेऱ्यात कैद, थरारक व्हिडीओ व्हायरल

बिबट्या हा जंगलात राहणारा हिंस्र प्राणी. तर बेडूक हा पाण्यात, जमिनीवर राहणारा, किडे, अळ्या, पाने खाऊन जगणारा छोटासा प्राणी. या दोन प्राण्यांची तुलना होऊ शकत नाही. मात्र जंगलात हे दोन्ही प्राणी आमनेसामने आले तर… तुम्ही म्हणाल एवढ्या मोठ्या बिबट्यासमोर छोट्याशा बेडकाची काय टाप. पण याउलट घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.

जंगलात शिकारीवर निघालेल्या बिबट्याच्या रस्त्यात एक बेडुक आडवा आला. मूळचा शिकारी बाणा असलेल्या बिबट्याला काही हे पटले नाही त्याने आपसूकच त्यावर पंजा उगारला. मात्र बिबट्याच्या आक्रमणाला न घाबरटा बेडूक जशास तसे उत्तर देतो आणि स्वतःचा जीवही वाचवतो. याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. इंडियन फॉरेस्ट सर्विसचे अधिकारी सुशांत नंदा यांनी हा व्हिडीओ ट्विटरवर पोस्ट केला आहे.

व्हिडिओत स्पष्ट दिसते की जंगलात एक बेडूक झाडाखाली बसलेला असून शिकारीवर निघालेला बिबट्या त्याच्यासमोर येतो आणि बेडकाला पंजाने वारंवार मारतो. बेडूक न घाबरता जबडा उघडून बिबट्यावर हल्ल्याचा इशारा देतो. मात्र बिबट्या तसूभरही मागे न हटल्याचे पाहून बेडूक हवेत सूर मारतो आणि त्याचा चावा घेतो. बेडकाचा हा रुद्रावतार पाहून बिबट्या दोन पावले मागे हटतो आणि दुसऱ्या रस्त्याने निघून जातो. जवळपास 18 सेकंदाचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

