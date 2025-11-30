विराटची बॅट तळपली! 135 धावांचा डोंगर रचत मोडला सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड

सामना ऑनलाईन
|

टीम इंडिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीने स्फोटक फलंदाजी करत दक्षिफ आफ्रिकेच्या गोलंदाजांची पिसे काढली. विराटने 11 चौकार, सात षटकारांच्या जोरावर 120 चेंडूत 135 धावा केल्या. विराटचे हे त्याच्या 52 वे शतक असून एक दिवसीय सामन्यात सर्वाधिक शतक करणारा खेळाडू बनला आहे. त्याने हे शतक ठोकत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा शतकांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला आहे.

सचिन तेंडुलकरनं आपल्या 463 एकदिवसीय सामन्यात 51 शतके झळकवली आहेत. आतापर्यंत सचिनचा हा रेकॉर्ड कुणी मो़डू शकला नव्हता. मात्र आजच्या सामन्यात शतक झळकावत विराटने सचिनला मागे टाकले आहे. विराट कोहलीनं 307 वनडे सामन्यात 52 शतक झळकावले आहेत.

विराटचे हे आंतरराष्ट्रीय करिअरमधले 83 वे शतक आहे. एक दिवसीय सामन्यात 52, कसोटीत 30 आणि टी-20 मध्ये त्याने एक शकत झळकावले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतक करण्याचा विक्रम सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे. सचिनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक दिवसीय सामन्यात 51 आणि कसोटीत 49 अशी एकूण 100 शकतं केली आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

SIR वर चर्चा झाली नाही तर संसदेचे कामकाज चालू देणार नाही, समाजवादी पक्षाचा सरकारला इशारा

संसदेचे हिवाळी सत्र 1 डिसेंबरपासून; लोकसभेत तीन नवीन विधेयके मांडली जाणार

AI वापरून काढला लोकलचा फेक पास, तिघांविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल

इम्रान खान जिवंत, आदियाला तुरुंगात सुरक्षित; तेहरीक-ए- इंसाफच्या खासदाराने दिली मोठी अपडेट

मोदी सरकार लोकशाही आणि संसदीय परंपरा नष्ट करू इच्छित आहे – गौरव गोगोई

ही मतांची चोरी नव्हे तर थेट दरोडा, हिवाळी अधिवेशनापुर्वी विरोधकांनी सरकारला धरले धारेवर

षटकारांचा बादशहा! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध रोहितची बॅट तळपली आणि नव्या विक्रमाची झाली नोंद

दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई, ISI शी संबंधित तीन दहशतवाद्यांना अटक

देशात आयुष उपचारांची मागणी वाढली, पण भ्रामक दाव्यांमुळे मंत्रालयाची डोकेदुखी वाढली