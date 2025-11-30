विराटची बॅट तळपली! 135 धावांचा डोंगर रचत मोडला सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड

टीम इंडिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीने स्फोटक फलंदाजी करत दक्षिफ आफ्रिकेच्या गोलंदाजांची पिसे काढली. विराटने 11 चौकार, सात षटकारांच्या जोरावर 120 चेंडूत 135 धावा केल्या. विराटचे हे त्याच्या 52 वे शतक असून एक दिवसीय सामन्यात सर्वाधिक शतक करणारा खेळाडू बनला आहे. त्याने हे शतक ठोकत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा शतकांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला आहे.
🎥 Enjoy some more brilliance from Virat Kohli’s magnificent 135(120) 👏
सचिन तेंडुलकरनं आपल्या 463 एकदिवसीय सामन्यात 51 शतके झळकवली आहेत. आतापर्यंत सचिनचा हा रेकॉर्ड कुणी मो़डू शकला नव्हता. मात्र आजच्या सामन्यात शतक झळकावत विराटने सचिनला मागे टाकले आहे. विराट कोहलीनं 307 वनडे सामन्यात 52 शतक झळकावले आहेत.
विराटचे हे आंतरराष्ट्रीय करिअरमधले 83 वे शतक आहे. एक दिवसीय सामन्यात 52, कसोटीत 30 आणि टी-20 मध्ये त्याने एक शकत झळकावले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतक करण्याचा विक्रम सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे. सचिनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक दिवसीय सामन्यात 51 आणि कसोटीत 49 अशी एकूण 100 शकतं केली आहेत.