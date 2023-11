ट्रकची विद्यार्थ्यांना नेणाऱ्या रिक्षाला धडक, एका विद्यार्थ्याची प्रकृती गंभीर

विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या एका रिक्षाला ट्रकने धडक दिली आहे. हा अपघात आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणममध्ये घडला असून या अपघातात 8 विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. ही धडक इतकी जबरदस्त होती की रिक्षातील विद्यार्थी बाहेर फेकले गेले. विशाखापट्टणममधील संगम सारथ थिएटरजवळ हा भीषण अपघात झाला. या अपघातात जखमी झालेली मुले ही बेथनी शाळेचे विद्यार्थी आहेत. जखमी विद्यार्थ्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

पोलीस उपायुक्त श्रीनिवास राव यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, रिक्षामधून आठ मुले प्रवास करत होती. त्यांना जवळील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, 4 मुलांना प्राथमिक उपचार केल्यानंतर घरी सोडण्यात आलं आहे. तर, तीन मुलांवर उपचार सुरु असून एका मुलाची प्रकृती चिंताजनक आहे.

At least 8 children were seriously injured when the auto carrying them to school collided with a speeding truck in Visakhapatnam this morning. The truck driver and cleaner tried to flee but, auto drivers present there detained and handed them over to the police.#AndhraPradesh pic.twitter.com/wQtlGcujp7

