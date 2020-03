टीम इंडियाचा माजी खेळाडू, डोमेस्टिक क्रिकेटच्या ‘सचिन’चा क्रिकेटला रामराम

टीम इंडियाचा माजी सलामीवीर आणि डोमेस्टिक क्रिकेटमधील दिग्गज खेळाडू वसिम जाफर (Wasim Jaffer) याने वयाच्या 42 व्या वर्षी क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती जाहीर केली आहे. शनिवारी जाफरने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून निवृत्ती जाहीर केली. जाफरने आपल्या पोस्टमधून सर्व जुन्या सहकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत.

वसिम जाफर याने 1996-947 ला प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. टीम इंडियाकडूनही त्याने 31 कसोटी आणि 2 एकदिवसीय सामने खेळले आहेत. 31 कसोटीत त्याने 34.10 च्या सरासरीने 1944 धावा केल्या आहेत. 2008 ला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तो आपला अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अधिक संधी न मिळालेल्या जाफरने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये खोऱ्याने धावा ओढल्या आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये जाफरच्या नावावर 19410 धावांची नोंद आहे. रणजी करंडक स्पर्धेत सर्वाधिका लढती आणि धावांचा विक्रम त्याच्या नावावर जमा आहे. रणजीमध्ये त्याने 12038 धावा चोपल्या आहेत. खोऱ्याने धावा ओढणाऱ्या जाफरला डोमेस्टिक क्रिकेटमधील सचिन असेही म्हटले जाते.

शनिवारी एक पोस्ट शेअर करून वसिम जाफर याने निवृत्तीची घोषणा केली. क्रिकेटमध्ये प्रतिनिधित्व करणे माझ्या वडिलांचे स्वप्न होते आणि ते मी पूर्ण केले याचा मला अभिमान आहे, असे वसिने म्हटले. सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, सौरव गांगुली, अनिल कुंबळे, व्हीव्हीएस लक्ष्मण, विरेंद्र सेहवाग आणि एमएस धोनी या दिग्गद खेळाडूंसोबत मला ड्रेसिंग रुम शेअर करणे माझ्यासाठी भाग्यदायक होते.

After 25 years of playing professional cricket, time has come to say goodbye. Thank you @BCCI @MumbaiCricAssoc, VCA, my teammates, media and fans. This is my official statement. pic.twitter.com/xP3wL4u70s

