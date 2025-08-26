असं झालं तर… व्हिसा हरवला तर…

सामना ऑनलाईन
|

कोणत्याही एका देशातून दुसऱ्या देशात जाण्यासाठी पासपोर्टसोबत व्हिसा आवश्यक आहे. जर व्हिसा नसेल तर तुम्ही परदेशवारी करू शकत नाही.

जर तुमचा व्हिसा हरवला तर फार चिंता करण्याची गरज नाही. सर्वात आधी स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन व्हिसा चोरीला गेल्याची तक्रार करा.

ज्या देशाचा व्हिसा आहे. त्या देशाच्या दूतावासाशी संपर्क साधा. व्हिसा बदलण्यासाठी अर्ज करा. पासपोर्ट आणि हरवलेल्या व्हिसाचे तपशील द्या.

व्हिसाची वैधता तपासून घ्या. कारण, व्हिसा हरवला तरी तो वैध असू शकतो. जर तुमचा पासपोर्ट हरवला असेल तर नवीन पासपोर्टसाठी अर्ज करा.

व्हिसा हरवल्याने तुमचा ठरलेला प्रवास थांबू शकतो. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर नवीन व्हिसा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

गणेशोत्सवातील सर्वधर्म समभावाच्या रीलवरून वाद, ब्राह्मण महासंघाच्या विरोधानंतर पोस्ट डिलिट; अथर्व सुदामेला कलाकार व मान्यवरांचा पाठिंबा

आशिया कपमध्ये टीम इंडिया प्रायोजकाविना, ड्रीम-11ने मोडला करार; विशेष तरतुदीमुळे बीसीसीआय दंडाला मुकला

supreme court

शिक्षकांना समान वेतन मिळत नसेल तर ‘गुरु ब्रम्हा गुरु विष्णु’ श्लोक निरर्थक, सर्वोच्च न्यायालयाचे गुजरात सरकारवर कडक ताशेरे

पुनरागमनानंतर सुपरमॉमची सुपर कामगिरी,वेटलिफ्टर मीराबाई चानूनी राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्ण जिंकले

रेखा झुनझुनवाला यांच्यावर इनसायडर ट्रेडिंगचा आरोप, गेमिंग बिल येण्याआधीच 62 लाख शेअर विकले! महुआ मोईत्रा यांनी टाकला बॉम्ब

बांधकामात फुटामागे पैसे नगररचना विभागाने घेतले! अनिलकुमार पवार यांचा कोर्टात दावा

लेख – विनाशकाले विपरीत बुद्धी!

शिवसेनेकडून गणेशपूजा साहित्याचे वाटप

प्रासंगिक – नाणे घाटातील लेणी