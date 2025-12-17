शिक्षा झाल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्ष कोकाटेंची आमदारकी रद्द का करत नाहीत? रोहित पवार यांचा सवाल

सामना ऑनलाईन
|

शासकीय कोट्यातील सदनिका घोटाळाप्रकरणी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवले असून, प्रथम वर्ग न्यायालयाने ठोठावलेली दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. यातच शिक्षा झाल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे कोकाटे यांची आमदारकी रद्द का करत नाही, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी विचारला आहे. X वर एक पोस्ट करत त्यांनी हा सवाल विचारला आहे.

X वर पोस्ट करत रोहित पवार म्हणाले आहेत की, “माणिकराव कोकाटेंना शिक्षा झाल्यानंतरही कायद्याचा गाढा अभ्यास असणारे विधानसभा अध्यक्ष कोकाटेंची आमदारकी रद्द का करत नाहीत? कायद्यानुसार लोकसभेत राहुल गांधींची आणि महाराष्ट्रात सुनिल केदार यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. मग कोकाटेंना वेगळा न्याय का? की कोकाटे कायद्यापेक्षा मोठे आहेत?”

ते म्हणाले आहेत की, “गल्लीतील भांडणांची दखल घेऊन विधिमंडळात तात्काळ निर्णय घेतले जातात. मात्र आज जेव्हा निर्णय घेणे गरजेचे आहे, तेव्हा विलंब का केला जातोय? माननीय विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान राखत तात्काळ माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी रद्द करून आदर्श प्रस्थापित करावा.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

भाजप-आरएसएस गांधी, नेहरू आणि आंबेडकरांचा द्वेष करतात – जयराम रमेश

पाण्याच्या एका-एका थेंबासाठी तरसणार पाकिस्तान; हिंदुस्थाननंतर अफगाणिस्ताननं घेतला मोठा निर्णय

वाढत्या प्रदूषणावर आदित्य ठाकरेंनी सूचवला महत्त्वाचा पर्याय; जीएसटी कौन्सिलप्रमाणे हवी पर्यावरणीय कौन्सिल!

धनंजय मुंडे दिल्लीत, अमित शहांच्या भेटीचे फोटो व्हायरल; चर्चांना उधाण

Rana Balachauria – मोहालीत कपड्डीपटूची भर मैदानात हत्या करणाऱ्या गँगस्टरचे एन्काऊंटर, दोन पोलीसही जखमी

एकनाथ शिंदेंच्या सख्ख्या भावाच्या रिसॉर्टमध्ये सापडलं 145 कोटींचं ड्रग्ज; सुषमा अंधारेंनी फोडला बॉम्ब, पोलीस अधीक्षकांनी माहिती लपवल्याचा आरोप

Photo : शिवसेनेने करुन दाखवले! आदित्य ठाकरे यांचे जबरदस्त प्रेझेंटेशन

संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, वाल्मिक कराडचा जामीन अर्ज फेटाळला

अणुऊर्जा विधेयक जेपीसीकडे, जबाबदारी कमी करून खासगीकरण धोकादायक; अरविंद सावंत यांनी दिला इशारा