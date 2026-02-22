महिलांनी केशरपाणी का प्यायला हवे

दररोज सकाळी केशर कोमट पाण्यात मिसळून सेवन केले तर त्वचेत अनेक बदल दिसून येतात. त्वचा उजळते आणि मुरुमांची समस्या देखील दूर होते.
बऱ्याच लोकांना कॅफिनचे व्यसन असते आणि ते सकाळी चहा किंवा कॉफी पितात. तुमची दैनंदिन दिनचर्या सुधारण्यासाठी केशर पाणी चहा आणि कॉफीपेक्षा खूप चांगले काम करते.
सुंदर, लांब आणि जाड केस हवे असतात, अशा परिस्थितीत केशर पाणी एक रामबाण उपाय ठरू शकते. हिवाळ्यात केस गळतीची समस्या खूप वाढते, जर केशर पाणी दररोज वापरले तर काही दिवसांत केस गळती देखील कमी होते.
अनेक महिलांना हार्मोनल असंतुलनाची चिंता असते, अशा परिस्थितीत केशराचे पाणी त्यांना मदत करू शकते. त्याचा वापर पीएमएसची लक्षणे देखील कमी करू शकतो.
केशरमध्ये प्रथिने, कॅल्शियम, फायबर, मॅंगनीज पोटॅशियम, व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन सी यासह अनेक पोषक तत्वे समृद्ध असतात, ज्यामुळे आपल्याला अनेक रोगांशी लढण्यास मदत होते. महिलांसाठी याचे फायदे जाणून घेऊया. दररोज सकाळी केशर कोमट पाण्यात मिसळून सेवन केले तर त्वचेत अनेक बदल दिसून येतात. त्वचा उजळते आणि मुरुमांची समस्या देखील संपते.
केशरचे पाणी बनवण्यासाठी, ५-६ केशरच्या कांड्या, दालचिनी, २ वेलची, ४-५ बदाम आणि चवीनुसार मध घ्या. यानंतर, या सर्व गोष्टी पाण्यात टाका आणि मंद आचेवर सुमारे पाच मिनिटे उकळवा. आता ते एका स्वच्छ भांड्यात गाळून घ्या आणि थंड होऊ द्या. त्यानंतर त्यात मध घाला, लक्षात ठेवा की गरम पाण्यात मध मिसळू नका. शेवटी त्यात बदाम घाला आणि ते सेवन करा.