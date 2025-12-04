मुंबईत गुलाबी थंडी पण प्रदुषणामुळे नागरिक हैराण, अनेक ठिकाणी दृश्यमानता घटली

मुंबईत गुरुवारी सकाळी थंडगार वातावरण, स्वच्छ निळे आकाश आणि हलकी गार हवा जाणवत होती. हिवाळ्याची चाहूल स्पष्टपणे जाणवत असतानाच शहरावर दाट धुरक्याचे आवरण पसरले होते. दृश्यमानता घटली होती आणि प्रदूषणात झालेली तीव्र वाढ स्पष्टपणे जाणवत होती. हवामान विभागाने ने तापमान 19 अंश सेल्सियस ते 34 अंश सेल्सियस दरम्यान राहील असे अंदाज वर्तवले होते, परंतु वाढत्या वायुप्रदूषणाने आनंददायक हवामानावर पाणी फेरले.
मुंबईतील मोठ्या प्रमाणातील बांधकाम प्रकल्पांमुळे प्रदूषणात वाढ होत आहे. खाजगी रिअल इस्टेट प्रकल्प, सरकारी पातळीवरील महामार्ग, मेट्रो मार्ग, पूल आणि रस्ते-विस्तारीकरणाची कामे सुरू असल्याने धुळीचे प्रमाण वाढले आहे. पायाभूत सुविधांच्या कामांना वेग आल्याने हवेत निलंबित कणांचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.
गुरुवारी सकाळी AQI.in ने मुंबईचा एकूण Air Quality Index (AQI) 258 नोंदवला, जो ‘Unhealthy’ श्रेणीत मोडतो. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत हा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. अनेक भागांत नागरिकांना डोळे जळजळणे, घसा खवखवणे, डोकेदुखी आणि हवेत जाणवणारा कडवट वास अशा लक्षणांचा अनुभव आला. उंच ठिकाणांहून पाहिल्यास शहराचा क्षितिजरेषा धूसर दिसत होती.
शहरातील अनेक भाग प्रदूषण हॉटस्पॉट म्हणून समोर आले. वडाळा ट्रक टर्मिनलचा AQI सर्वाधिक 376 नोंदवला गेला. चेंबूर (328) आणि देवनार (315) या भागांतही औद्योगिक स्त्रोतांमुळे प्रदूषणात वाढ दिसून आली. बीकेसीत (302) आणि कोलाबा (300) येथेही प्रदूषण गंभीर पातळीवर होते. मोठी रहदारी, व्यावसायिक धावपळ आणि किनारी आर्द्रता यामुळे प्रदूषण वाढल्याचे दिसले.
उपनगरी भाग तुलनेने कमी प्रभावित असले तरी समस्या तिथेही जाणवत होती. चारकोपचा AQI 107 आणि गोवंडी 183 नोंदवला गेला. भांडुप पश्चिम (217), परळ–भोईवाडा (230) आणि मलाड पश्चिम (233) हे भाग ‘Unhealthy’ श्रेणीत राहिले. एकूणच मुंबईच्या बहुतांश भागांमध्ये धुरकट हवेमुळे प्रदूषणाची समस्या ठळकपणे जाणवत होती.