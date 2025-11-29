कामगार कायदे पायदळी तुडवणाऱ्या भाजपविरोधात रस्त्यावर उतरणार! – सचिन अहिर

शंभर वर्षांपूर्वीच्या लढय़ातून मिळालेले कामगार हिताचे 29 कायदे निर्दयीपणे रद्द करून ‘फोन लेबर कोड’च्या नावाखाली चार कामगार संहिता सर्व राज्यात लागू करण्याचे कारस्थान करणाऱया भाजप सरकारविरोधात कामगार संघटनांना रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर यांनी दिला आहे.
केंद्र सरकारने देशातील कोटय़वधी कामगार वर्गाच्या मानगुटीवर बसविणाऱ्या चार कामगार संहिता अलीकडेच लागू केल्या आहेत. यामुळे मालकशाहीवर धाक निर्माण करणाऱया संपासारख्या धारधार लढाऊ शस्त्राला आता तिलांजली द्यावी लागणार असून मजूर वर्गाला करोडपतींचे लांगूलचालन करावे लागेल. कामगारांना आत्मसन्मान मिळणार नाही. नव्या संहितेत फिक्सटर्म एम्प्लॉयमेंट असूनही नोकरीची शाश्वती नाही, अशी दुर्दैवी परिस्थिती असल्याचे अहिर यांनी स्पष्ट केले आहे.