जुबीन गर्ग मृत्यू प्रकरणाला वेगळे वळण, आसामच्या माजी डीजीपीच्या भावावर आरोप

आसामी गायक जुबीन गर्ग याच्या मृत्यू संदर्भात, आसामचे मुख्य माहिती आयुक्त आणि माजी डीजीपी भास्कर ज्योती महंत यांनी त्यांचे भाऊ श्यामकानू महंत यांच्याशी संबंधित अनेक आरटीआय अर्ज आल्यानंतर राजीनामा दिला आहे. श्यामकानू महंत यांनी जुबीन गर्गच्या  संगीत कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.

आसामचे माजी पोलिस महासंचालक भास्कर महंत यांनी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांच्या शिफारशीवरून राजीनामा दिला. जुबीन यांचे १९ सप्टेंबर रोजी निधन झाले, कार्यक्रमात त्यांचे सादरीकरण होणार होते त्याच्या एक दिवसानंतर. श्यामकानू महंतांसह आतापर्यंत सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. या सहा जणांमध्ये आसाम पोलिसांचे उपअधीक्षक श्यामकानु महंत, झुबीन गर्गचा चुलत भाऊ संदीपन गर्ग, त्याचा बँड मॅनेजर सिद्धार्थ शर्मा आणि त्याच्या बँडचे दोन सदस्य यांचा समावेश आहे.

श्यामकानु महंत यांच्यावर सदोष मनुष्यवध, निष्काळजीपणा आणि गुन्हेगारी कट रचण्याचे आरोप आहेत. शिवाय मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक, मनी लाँडरिंग आणि स्थावर मालमत्तेचे बेकायदेशीर संपादन केल्याच्या आरोपांची देखील चौकशी केली जात आहे.

जुबीन गर्ग यांचे दोन वैयक्तिक सुरक्षा रक्षक, नंदेश्वर बोरा आणि परेश वैश्य यांनाही अटक करण्यात आली आहे. या अटकेनंतर, त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ₹११ कोटी (अंदाजे $१० दशलक्ष) पेक्षा जास्त किमतीचे संशयास्पद व्यवहार उघडकीस आले आहेत. ११ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या सर्व आरोपींवर समान आरोप आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी १७ डिसेंबरपूर्वी आरोपपत्र दाखल केले जाईल आणि गर्गचा मृत्यू हा अपघात नाही तर खून होता असे सांगितले आहे. विशेष महासंचालक मुन्ना गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील १० सदस्यीय विशेष पथक या तपासाचे नेतृत्व करत आहे.

