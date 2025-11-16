नवी मुंबईत 100 हेक्टरवर उभी राहणार आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटी

आयटी, क्रीडा आणि शैक्षणिक हब म्हणून ओळखले जाणारे नवी मुंबई शहर आता आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाचे केंद्र ठरणार आहे. सिडकोच्या माध्यमातून कुंडेवहाळ येथील १०० हेक्टर आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटी उभी करण्यात येणार असून या ठिकाणी जगातील १० नामवंत विद्यापीठांचे कॅम्पस असणार आहेत. या प्रकल्पाकरिता जमीन विकसित करण्याच्या कामाला सिडको प्रशासनाने गती देऊन निविदा प्रक्रियाही सुरू केली आहे.
१४ जून रोजी सिडको, महाराष्ट्र शासन आणि यॉर्क विद्यार्णांठ, अॅबरडीन विद्यापीठ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ, इलि नॉइस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि आयईडी विद्यापीठ या पाच नामांकित परदेशी विद्यापीठांदरम्यान सामंजस्य करारनामा करण्यात येऊन नवी मुंबईमध्ये कॅम्पस स्थापन करण्याकरिता या विद्यापीठांना इरादापत्रे प्रदान करण्यात आली. सिडकोच्या एज्यु सिटी उपक्रमांतर्गत नवी मुंबईमध्ये जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांचे कॅम्पस स्थापन करण्यात येणार आहेत. कुंडेवहाळ येथे सुमारे १०० हेक्टरवर एज्युसिटी विकसित करण्यात येत असून तो नवी मुंबई सिडको आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सुमारे चार किलोमीटरच्या परिघात आहे. याव्यतिरिक्त मल्टिमोडल कॉरिडॉर, समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग याद्वारेदेखील कनेक्टिव्हिटी लाभणार आहे. मुंबईहून वाहनाद्वारे एज्युसिटी एक तासाच्या अंतरावर असून एरोसिटी, नैना शहर, खारघर कार्पोरेट पार्क, गोल्फ कोर्स व पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रापासूनही नजीकच्या अंतरावर आहे.
देशात शैक्षणिक क्रांती घडवणारा प्रकल्प
आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटी हा देशामध्ये शैक्षणिक क्रांती घडवणारा प्रकल्प असून याद्वारे देशातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिकण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ज्ञानी समाजाची निर्मिती, बहुसांस्कृतिक आदानप्रदान आणि संशोधन यांना चालना मिळणार आहे. नियोजित वेळेत एज्युसिटी प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आमचा भर आहे. आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटीत एकाच कॅम्पसमध्ये १० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे केंद्र असणार असून हा देशातील एकमेव उपक्रम ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी व्यक्त केली आहे.