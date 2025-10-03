हैदराबादजवळ 400 किलो गांजा जप्त, नारळात लपवून केली जात होती तस्करी, तेलंगणा पोलिसांकडून तिघांना अटक

तेलंगणा पोलिसांनी रचकोंडा येथे ४०१ किलो गांजा जप्त केला आहे आणि तीन तस्करांना अटक केली आहे. ही कारवाई रामोजी फिल्म सिटीजवळ झाली. नारळाखाली लपवून गांजाची तस्करी केली जात आहे. अटक केलेले तस्कर राजस्थानचे आहेत आणि या तस्करी नेटवर्कचा सूत्रधार ओम बिश्नोई आहे. याला आधीच अटक करण्यात आली आहे.
अटक केलेले तीन तस्कर राजस्थानचे आहेत. ते विशाखापट्टणमहून राजस्थानला गांजा वाहतूक करत होते. गांजा नारळाच्या भरावाखाली लपवण्यात आला होता.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या कारवाईत सहा जणांचा सहभाग होता, त्यापैकी तीन जण, श्रीधर, आशु आणि परमेश्वर हे अजूनही फरार आहेत. हे तस्करी नेटवर्क राजस्थानच्या चित्तोडगड येथील ओम बिश्नोई चालवत होते, ज्याला आधीच ओडिशाच्या जगदलपूरमध्ये अटक करण्यात आली आहे.
या कारवाई अंतर्गत पोलिसांनी ४०१.४६७ किलो गांजा, पाच मोबाईल फोन, एक व्हॅन आणि एक कार जप्त केली. रचकोंडा नार्कोटिक्स पोलिस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस तीन फरार आरोपींचा शोध घेत आहेत आणि संपूर्ण तस्करी नेटवर्क उलगडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.