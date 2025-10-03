हैदराबादजवळ 400 किलो गांजा जप्त, नारळात लपवून केली जात होती तस्करी, तेलंगणा पोलिसांकडून तिघांना अटक

सामना ऑनलाईन
|

तेलंगणा पोलिसांनी रचकोंडा येथे ४०१ किलो गांजा जप्त केला आहे आणि तीन तस्करांना अटक केली आहे. ही कारवाई रामोजी फिल्म सिटीजवळ झाली. नारळाखाली लपवून गांजाची तस्करी केली जात आहे. अटक केलेले तस्कर राजस्थानचे आहेत आणि या तस्करी नेटवर्कचा सूत्रधार ओम बिश्नोई आहे. याला आधीच अटक करण्यात आली आहे.

अटक केलेले तीन तस्कर राजस्थानचे आहेत. ते विशाखापट्टणमहून राजस्थानला गांजा वाहतूक करत होते. गांजा नारळाच्या भरावाखाली लपवण्यात आला होता.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या कारवाईत सहा जणांचा सहभाग होता, त्यापैकी तीन जण, श्रीधर, आशु आणि परमेश्वर हे अजूनही फरार आहेत. हे तस्करी नेटवर्क राजस्थानच्या चित्तोडगड येथील ओम बिश्नोई चालवत होते, ज्याला आधीच ओडिशाच्या जगदलपूरमध्ये अटक करण्यात आली आहे.

या कारवाई अंतर्गत पोलिसांनी ४०१.४६७ किलो गांजा, पाच मोबाईल फोन, एक व्हॅन आणि एक कार जप्त केली. रचकोंडा नार्कोटिक्स पोलिस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस तीन फरार आरोपींचा शोध घेत आहेत आणि संपूर्ण तस्करी नेटवर्क उलगडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; सुटकेची मागणी

तिरुपतीच्या ब्रह्मोत्सवात भाविकांकडून भरभरून दान; 1 ऑक्टोबरपर्यंत हुंडीमध्ये 25 कोटी जमा

अश्लील चॅट, पॉर्न सीडी, तसले टॉय अन् महिलांचे लपून काढलेले फोटो; बाबा चैत्यन्यानंदचे ‘शौक’ जगासमोर, चौकशीतून धक्कादायक खुलासे

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 03 ऑक्टोबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

भाजपवाले समर्पयामी म्हणत मुंबई अडाणीच्या चरणावर घालतील! उद्धव ठाकरे यांचे खणखणीत आणि दणदणीत तडाखे

शस्त्रपूजा करण्याचा अधिकार शिवसेनेचाच, गद्दार अमित शहांच्या जोड्यांची पूजा करतील; संजय राऊत यांचा घणाघात

पूरग्रस्तांना मदत करा, अन्यथा शेतकरी मंत्रालयात घुसतील! अंबादास दानवे यांचा इशारा

शिवतीर्थावर निष्ठेचा महासागर… पावसाची पर्वा न करता दसरा मेळाव्याला शिवसैनिकांची अलोट गर्दी

सोन्याने भाव खाल्ल्याने हलक्या वजनाच्या दागिन्यांना पसंती, मुंबईत 100 टन सोन्याची उलाढाल