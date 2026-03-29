लडाखमध्ये आयटीबीपीच्या 29 नव्या चौक्या

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि ‘गलवान’ संघर्षांनंतर हिंदुस्थानने आपल्या सीमांवर पाळत वाढवली आहे. याचाच एक भाग म्हणून भारत-तिबेट सीमा पोलीस (आयटीबीपी) ची गस्त वाढवली असून लडाखमधील चीन सीमेवर 29 नवीन चौक्या उभारण्यात आल्या आहेत. पाकिस्तान आणि बांगलादेश सीमेवर अँटी-ड्रोन, सेन्सर आणि लेझरच्या मदतीने पाळत सुरू करण्यात आली आहे. हिंदुस्थान-पाकिस्तान सीमेवरील जम्मू प्रदेशात आणि हिंदुस्थान-बांगलादेश सीमेवरील आसाममधील धुब्री येथे प्रत्येकी 5-5 किमी परिसरात ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इंटिग्रेटेड बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टम’चे दोन प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कॅनडामध्ये खलिस्तानी झेंडे फडकवण्यावर बंदी

14 हजार कर्मचाऱ्यांची नोकियातील नोकरी जाणार; हिंदुस्थानातील कर्मचाऱ्यांनाही बसणार फटका

युजर्सला झटका, ऍपलने डिस्काउंट सपोर्ट हटवले

नियमांचे पालन न करणाऱ्या तीन बँकांना दंड

व्हॉट्सऍपमध्ये आता फोटो एडिट करा; कंपनीकडून नवीन एआय आणि चॅट फिचर्स रोलआऊट

मोदींची मिमिक्री करणाऱ्या शिक्षकाच्या निलंबनाला स्थगिती; अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावाखाली कारवाई करू नये; हायकोर्टाने कान टोचले

किम जोंग यांना बेलारुस राष्ट्रपतींकडून रायफल भेट

केरळचा ट्रेकर मनालीच्या बर्फात अडकला

उत्तर प्रदेशात आईस्क्रीम विक्रेत्याची निर्घृण हत्या, मुंडके छाटून जाळण्याचा केला प्रयत्न