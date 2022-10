VIDEO – इंडोनेशियात फुटबॉल सामन्यानंतर दंगल, 127 ठार

इंडोनेशियात फुटबॉल सामन्यानंतर मैदानावरच भयंकर हिंसाचार घडला आहे. दोन्ही संघाच्या चाहत्यांमध्ये सामन्यानंतर तुफान हाणामारी झाली या हिंसाचारात 127 जणांचा मृत्यू झाला असून 180 पेक्षा अधिक लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. इंडोनेशियाातील पूर्व जावा भागात ही घटना घडली आहे.

#WATCH | At least 127 people died after violence at a football match in Indonesia, last night. The deaths occurred when angry fans invaded a football pitch after a match in East Java

(Video source: Reuters) pic.twitter.com/j7Bet6f9mE

— ANI (@ANI) October 2, 2022