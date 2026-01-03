Aqua Line वर अतिरिक्त सेवा, सोमवारपासून 292 फेऱ्या दररोज

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) ने जाहीर केले आहे की मुंबई मेट्रो 3 म्हणजेच अॅक्वा लाईनवर सोमवारपासून अतिरिक्त गाड्या चालवल्या जाणार आहेत. उत्तर आणि दक्षिण मुंबईला जोडणारी ही मेट्रो लाईन रस्त्यावरील वाहतूक आणि उपनगरी रेल्वेवरील ताण कमी करण्यास मोठी मदत करत असून प्रवाशांसाठी ही महत्त्वाची दिलासादायक बातमी मानली जात आहे.
MMRC च्या म्हणण्यानुसार सोमवार ते शुक्रवारदरम्यान चालवल्या जाणाऱ्या मेट्रो फेऱ्यांची संख्या पूर्वीच्या 265 वरून वाढवून 292 इतकी करण्यात येत आहे. शनिवारीदेखील फेऱ्यांची संख्या 209 वरून 236 इतकी वाढवण्यात आली आहे. रविवारी मात्र सध्याच्या वेळापत्रकात कोणताही बदल करण्यात येणार नाही आणि 198 फेऱ्याच कायम राहतील. प्रवाशांनी या बदलांची नोंद घेऊन प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन MMRC ने केले आहे.
मेट्रो लाईन 3 हा पूर्णपणे भूमिगत मार्ग असून अरे जेव्हीएलआर येथून सुरू होऊन बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समार्गे कफ परेडपर्यंत पोहोचतो. एकूण 33.5 किलोमीटर लांबीच्या या कॉरिडॉरमध्ये 27 स्थानके आहेत. अरे जेव्हीएलआर वगळता सर्व स्थानके भूमिगत आहेत. पहिली मेट्रो गाडी सकाळी 5.55 वाजता अरे जेव्हीएलआर आणि कफ परेड येथून सुटते, तर शेवटची गाडी रात्री 10.30 वाजता धावते. ऑक्टोबर महिन्यात या मार्गावर एकूण 38.63 लाख प्रवाशांनी प्रवास केला असून दररोजचा सरासरी प्रवासी वापर 1,41,024 इतका नोंदवण्यात आला.
मागील वर्षी वाहतूक पोलिसांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) परिसरातील वाहतूक कोंडीत सुमारे 30 टक्के घट झाली आहे. मेट्रो सुरू झाल्यानंतर बेस्ट बस आणि शेअर टॅक्सींचा वापर घटल्याचेही सर्वेक्षणात दिसून आले. सुमारे 45,000 प्रवासी दररोज CSMT आणि आसपासच्या स्थानकांवरून मेट्रो लाईन 3 चा वापर करतात. JJ फ्लायओव्हर, महापालिका मार्ग, हजारिमल सोनी मार्ग आणि DN रोड या मार्गांवरील वाहतूक कोंडीमध्येही लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे आढळले.
मुंबई मेट्रो 3 चे लोकार्पण टप्प्याटप्प्याने करण्यात आले. अरे ते बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स हा पहिला टप्पा 2024 मध्ये सुरू झाला. मे 2025 मध्ये BKC ते आचार्य अत्रे चौक (वरळी) या दुसऱ्या टप्प्याला प्रारंभ करण्यात आला. त्यानंतर अंतिम टप्प्यात आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड हा मार्ग 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले आणि 9 ऑक्टोबर 2025 पासून संपूर्ण मार्गावर व्यावसायिक सेवा नियमितपणे सुरू झाल्या.