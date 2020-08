गेल्या 24 तासात देशात आढळले कोरोनाचे 69 हजार 652 रुग्ण, एकूण रुग्णांची संख्या 28 लाखांच्या वर

गेल्या 24 तासात देशात कोरोनाचे 69 हजार 652 रुग्ण रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे देशातील एकूण रुग्णांची संख्या 28 लाख 36 हजारांवर पोहोचली आहे. असे असले तरी आतापर्यंत 20 लाखहून अधिक रुग्ण बरे झाले आहेत.

#CoronaWatch

◾ 28,36,925 total confirmed cases

◾ 20,96,664 cases cured/recovered

◾ 3,26,61,252 samples tested

Here’s the State-wise distribution of #COVID19 cases in the country (as on 20 August 2020)#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/nt97K7iG3r

— PIB India (@PIB_India) August 20, 2020