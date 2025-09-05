म्हाडाच्या 149 दुकानांसाठी आतापर्यंत 700 अर्ज

सामना ऑनलाईन
|

म्हाडाच्या मुंबई मंडळातर्फे 149 दुकानांचा ई लिलाव करण्यात येणार असून या दुकानांसाठी आतापर्यंत 700 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. 10 सप्टेंबरला ई लिलाव होणार असून 11 सप्टेंबरला निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. 149 दुकानांच्या विक्रीतून 125 ते 150 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, अशी म्हाडाला आशा आहे.

दुकानांच्या ई लिलावात मुलुंड गव्हाणपाडातील 6, कुर्ला- स्वदेशी मिलमधील 5, तुंगा पवईतील 2, कोपरी पवईतील 23, चारकोपमधील 23, जुने मागाठाणे येथील 6, महावीर नगर कांदिवलीमधील 6, प्रतीक्षा नगर येथील 09, अँटॉप हिल येथील 3, मालवणी येथील 46, गोरेगावच्या बिंबिसार नगरमधील 17 तसेच शास्त्री नगर, सिद्धार्थ नगर आणि जोगेश्वरी मजासवाडीतील प्रत्येकी एका दुकान विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. ई-लिलावाकरिता https://eauction.mhada.gov.in संकेतस्थळावर नोंदणी, ऑनलाईन अर्ज आणि अनामत रक्कम ऑनलाईन भरण्यासाठी 8 सप्टेंबरला रात्री 11.59 वाजेपर्यंत मुदत आहे.

गेल्या लिलावात विक्री झालेल्या गोरेगावच्या बिंबिसार नगरमधील दुकानाचा देखील यंदाच्या लॉटरीत समावेश आहे. बॅंक किंवा एटीएमसाठी आरक्षित असलेल्या या दुकानाची बेस प्राईज गेल्या लिलावात 13 कोटी 93 लाख रुपये होती. यंदाच्या लिलावात या दुकानाची बेस प्राईज कमी करून 12 कोटी 63 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आतातरी या दुकानाची विक्री होणार का, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

महत्त्वाचे – कांदिवलीत पोलिसांना धक्काबुक्की  

सीएसएमटी-परळदरम्यान सहावी रेल्वे मार्गिका शक्य नाही! जागेच्या कमतरतेमुळे केवळ पाचव्या लाइनचे काम होणार

‘गँग्स ऑफ गद्दार’ला झटका, संजय शिरसाट यांच्या पाच हजार कोटींच्या सिडको जमीन घोटाळ्याची मुख्य सचिवांकडून चौकशी होणार

आरामबसची ट्रक्टर ट्रॉलीला धडक; दोन मजूर ठार

हजारो आंदोलक, साडेदहा हजार गाड्या; तरीही मुंबई थांबू दिली नाही, वाहतूक पोलिसांचे अचूक नियोजन, सौजन्यशिलता अन् शिस्तबद्ध कामगिरी

गणेश विसर्जनासाठी कोल्हापूर परिक्षेत्र सज्ज, 15 हजार पोलिसांचा बंदोबस्त; 29 हजारांहून अधिक मूर्तींचे होणार विसर्जन

मोदींच्या एसपीजी कमांडो टीमच्या मोटारींची बिले दोन वर्षे थकवली, 12 लाखांसाठी दोन वर्षांची प्रतीक्षा

गर्दीवर उतारा! 238 एसी लोकल खरेदीची योजना फास्ट ट्रकवर, 12 डब्यांऐवजी 18 डब्यांची लोकल धावणार

आठ वर्षांनी का होईना, कुंभकर्णी झोप मोडली! राज्यांना आणखी 5 वर्षे नुकसानभरपाई द्या! जीएसटी कमी होताच काँग्रेसची मागणी