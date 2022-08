मोठी बातमी – बोरिवलीमध्ये 4 मजली इमारत कोसळली, काही जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

मुंबईतील बोरिवलीमध्ये चार मजली इमारत कोसळल्याची प्राथमिक माहिती मिळतेय. इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली काही जण अडकल्याची भीती व्यक्त होत आहे. अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले असून बचावकार्य सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बोरिवलीतील साईबाबा नगरमध्ये असणारी गीतांजली इमारत शुक्रवारी सकाळच्या सुमारास कोसळली. इमारत कोसळल्याने मोठा आवाज झाला. या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली काही लोक अडकल्याची भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. इमारत कोसळल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले असून ढिगारा उपसण्याचे काम सुरू आहे.

Maharashtra | A four-storey building collapsed in Saibaba Nagar of Borivali West in Mumbai. Details awaited: Fire Brigade

— ANI (@ANI) August 19, 2022