लोकशाहीत वेडा राजा निवडून देण्याआधीच… अभिनेते अतुल कुलकर्णी यांची पोस्ट व्हायरल

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अभिनेते अतुल कुलकर्णी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत देशातील आणि जगातील राजकीय स्थितीवर भाष्य केले आहे. त्यांनी एक मराठी व एक इंग्रजीत अशा दोन पोस्ट शेअर करत सध्याच्या राजकीय स्थितीवर प्रतिक्रिया दिली.

”लोकशाहीत वेडा राजा वेळीच, म्हणजे निवडून देण्या आधीच, ओळखणाऱ्या जनतेला शहाणी जनता म्हणतात”, अशी एक मराठीत पोस्ट शेअर केली आहे. तसेच इंग्रजीत देखील त्यांनी एक पोस्ट शेअर केली आहे. ”Playground is not where the diplomacy is won. It’s won in the real world consequences. (मुत्सद्देगिरीचा खेळ हा मैदानात जिंकला जात नाही, तो प्रत्यक्ष जगातील परिणामांतून जिंकला जातो)”, असे कुलकर्णी यांनी शेअर केले आहे.

‘महाराज’ पकडले गेले तरच भोंदू, मग आधी कोण असतात? – अतुल कुलकर्णी

अतुल कुलकर्णी यांनी काही दिवसांपूर्वी नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर अनेक सवाल उपस्थित केले होते. कुलकर्णी यांनी सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर करत ‘महाराज’ पकडले गेले तरच भोंदू, मग आधी कोण असतात? असा सवाल केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नरेंद्र मोदींचा ना खाऊंगा, ना खाने दुंगाचा नारा पोकळ, 12 वर्षापासून देशाची लूट सुरू – हर्षवर्धन सपकाळ

बीड जिल्हा महाराष्ट्राचा रेशीम हब, कोयत्यांमुळे कणखर झालेले हात आता मुलायम रेशीम निर्माण करू लागले

देशभरातील CBSE शाळांमध्ये मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देणे अनिवार्य; नवीन नियमावली जाहीर

जग पुन्हा वसाहतवादाकडे जात आहे! उदय कोटक यांचे मोठे विधान

Pune News – वॉटरपार्कचा उत्साह एका क्षणात मावळला; मणक्याचे झाले चार तुकडे, महिलेचे अर्धे शरीर कायमस्वरूपी निकामी

ST Bus Price Hike – उन्हाळी सुट्टीचा बेत आखताय? एसटी महामंडळाचं भाडेवाढीचं सरप्राईज

देशात कोळशाचा तुटवडा नाही, वीज निर्मिती सुरळीत सुरू; कोळसा मंत्रालयाची माहिती

Share Market News – शेअर बाजाराची जबरदस्त उसळी; गुंतवणूकदारांची चांदी झाली

ममता बॅनर्जी यांनी भवानीपूरमधून अर्ज केला दाखल; तृणमूलच्या विजयाचा केला दावा