इराणचे शासन म्हणजे मध्य पूर्वेकडील देशांना लागलेला कर्करोग; बॉलिवूड अभिनेत्रीने व्यक्त केला संताप

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अमेरिका- इस्रायल आणि इराणमधील युद्धजन्य परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत चालली आहे. दररोज हे देश एकमेकांच्या तळांवर हल्ले करत आहेत. इराणने आखाती देशांमधील अमेरिकेच्या तळांना देखील लक्ष्य केले आहे. या सर्व परिस्थितीवर प्रतिक्रिया देताना बॉलिवूडमधील अभिनेत्री व मूळची इराणची असलेली मंदाना करिमी हिने इराणच्या राजवटीला फटकारले आहे. इराणमधील राजवट ही मध्य पूर्वेकडील देशांना लागलेला कर्करोग आहे, अशा शब्दात मंदानाने तिचा संताप व्यक्त केला आहे. एनडीटीव्हीशी बोलताना तिने ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

”गेली अनेक वर्ष इराणमधील लोकं रिकाम्या हाताने तिथल्या परिस्थितीशी लढा देत आहेत. या लढ्यात आम्ही आमची माणसं गमावली. आमच्या आई, मुलं, नातेवाईक, अनेक विद्यापीठं… अशी मोठी यादी आहे. कुणीही मृत्यू साजरा करत नाही. पण या सरकारने जे काही आमच्यासोबत केले. तुम्ही गेल्या काही महिन्यांपासून बघत आला आहात. एक हजार लोकांची सामूहिक हत्या झाली. तेव्हा इराणमधील काही लोकांनी त्यांच्या स्वत:च्या लोकांच्या मृत्यूचा जल्लोष साजरा केला. आम्ही गेली अनेक वर्ष जगाकडे मदत मागत आहोत. हे सकार, हे शासन एका कर्करोगाच्या गाठीसारखे आहे. मध्य पूर्वेला लागलेली कर्करोगाची गाठ आहे. आम्ही त्याच्याशी गेली 48 वर्ष लढा देतोय”, असे मंदाना म्हणाली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

इस्रायलसोबतच्या युद्धादरम्यान इराणचा मोठा निर्णय; सय्यद माजिद इब्न अल रेजा यांच्याकडे सोपवली संरक्षण मंत्रालयाची धुरा

Israel Iran War – गलती से मिस्टेक! कुवेतने आमची तीन लढाऊ विमाने चुकून पाडली; अमेरिकेची माहिती

Israel Iran War – मला घरी जायचं आहे, युएईमध्ये अडकली ईशा गुप्ता

Israel Iran War – ते मला मारणार होते, त्याआधी मी त्यांना मारले! खामेनींच्या मृत्यूनंतर ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया

लोकशाहीत राजकीय टीका हा गुन्हा नाही; AI समिटमध्ये निदर्शनं करणाऱ्या यूथ काँग्रेसच्या ९ कार्यकर्त्यांना दिल्ली न्यायालयाकडून जामीन

पश्चिम आशियाची परिस्थिती आमच्यासाठी चिंतेचा विषय; दोन्ही देशांनी शांतता ठेवावी; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आवाहन

pcb fines pakistan players 50 lakhs after t20 world cup exit

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा फतवा; T-20 वर्ल्ड कप मधील खराब कामगिरीमुळे खेळाडूंना ५० लाखांचा दंड

Israel-Iran युद्धाचा T20 World Cup लाही फटका, खेळाडूंना मायदेशी परतण्याची प्रतिक्षा; संघ हिंदुस्थानातच अडकला

आमच्या अण्वस्त्र तळावर अमेरिका आणि इस्रायलने हल्ला केला, इराणचा खळबळजनक दावा