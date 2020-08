‘क्योंकि सास भी कभी बहु थी’ फेम अभिनेत्याची आत्महत्या

‘क्योंकी सास भी कभी बहु थी’ या गाजलेल्या मालिकेतील अभिनेता समीर शर्मा याने राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. मालाड मधील घरात त्याचा मृतदेह आढळून आला आहे. समीरने दोन दिवसांपूर्वीच आत्महत्या केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. समीरने यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात या इमारतीत फ्लॅट भाड्याने घेतला होता.

TV actor & model Sameer Sharma was found hanging from his kitchen ceiling at his residence in Malad West last night. Accidental Death Report registered, body sent for autopsy. Looking at body’s condition, it’s suspected that he died by suicide two days back: Malad Police. #Mumbai

— ANI (@ANI) August 6, 2020