अजून किती दिवस राज्याचं वाटोळं करत राहणार? गद्दारांवर आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल

“गद्दारांच्या विरोधात पोस्ट टाकल्याने ठाण्यात एका महिलेवर पोटात लाथा घालून हल्ला करण्यात आला. तिने माफी मागूनही हा हल्ला करण्यात आला. खरंतर तिथे ज्या महिलेवर हल्ला झाला तिच्यावरच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. रोशनी शिंदे या रुग्णालयात दाखल असताना त्यांना अटक करण्यासाठी तिथे पोलीस पाठवले होते. सुप्रिया सुळे यांना शिव्या घालणाऱ्यांना मंत्री बनवून ठेवण्यात आलं आहे. सुषमा अंधारे यांना शिव्या देणाऱ्यांची हकालपट्टी झालेली नाही. हे असं राज्य कोणालाही अपेक्षित नाही. खरंतर भाजपची देखील गद्दारांमुळे बदनामी होत आहे. अजून किती दिवस राज्याचं वाटोळं करत राहणार याचा भाजपने विचार करणे गरजेचे आहे.” असे मत आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केले आहे. गुरुवारी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

“प्रत्येक महिलेला समाजात सामान वागवायला हवं कोणालाही वेगळी वागणूक मिळू नये. महिलेला मान सन्मान मिळालाच पाहिजे. who is धंगेकर? असं विचारणारे परवा who is शिवसेना? असं विचारात होते. आता ते who is बाळासाहेब? असं देखील विचारू शकतात. याचं उत्तर त्यांना एका निवडणुकीत मिळालं आहे. परवा त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल जे वक्तव केलं आहे. त्यावरून देश त्यांना येत्या निवडणुकीत उत्तर देणार आहे. हे अनावधानाने होत नाही तर हे त्या पक्षाचं प्लॅनिंग असतं. एखादा खडा टाकून बघावा. किती लोकं सहमत आहेत? आणि नक्की काय प्रतिक्रिया मिळते. खरंतर त्यांच्या पक्षाकडून आम्हाला माफीची अपेक्षा नाही. परंतु त्यावर स्पष्टीकरण अपेक्षित होतं. ज्या दिवशी त्यांनी ते वक्तव्य केलं तेव्हा मी ट्विट केलं होतं. कालपासून आपल्या राज्यात मुंबई विद्यापीठाच्या टीवायबीएच्या परीक्षा होत्या. कालपर्यंत कोणाला हॉल तिकीट मिळाले नव्हते. पाचव्या सेमिस्टरचे निकाल आले नव्हते. मात्र मंत्र्यांना हवं असणारं प्रमाणपत्र ४ तासांमध्ये त्यांना मिळू शकतं. या सगळ्या गोंधळामध्ये खरंच भाजप हे राज्य चालावतय का? आणि हे राज्य नक्की कुठे चाललं आहे? कुठल्या अंधारात नेऊन आपलं राज्य सोडतायत हा विचार करणे गरजेचे आहे.” असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

“यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्याबाबत ते म्हणाले की, मी कोणताही गौप्यस्फोट केलेला नाही. “मी हे पहिल्या दिवसापासून सांगत आलो आहे. 20 मे रोजी उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदेंना घरी बोलावलं होतं. ही गडबड नक्की कशामुळे करत आहेत? नक्की त्यांच्या मनात काय आहे? त्यांना गद्दारी का करायची आहे? बंडखोरी का करायची आहे? त्यांना पक्ष सोडून जावं असं वाटतय की पक्षात राहायचं आहे? त्यांना मुख्यमंत्री बनायचं आहे का? नक्की काय भीती आहे? हे सगळं लोकांसमोर झालंय. याबाबत उद्धव ठाकरे देखील बोलले आहेत. मी सुद्धा बोललो आहे आणि संजय राऊत यांनी देखील अयोध्या दौऱ्याच्यावेळी जी चर्चा झाली होती त्याबाबत सांगितलं आहे.”

“पडद्याआड या गोष्टी सुरु होत्या. याबाबत सुरू असणारी कुरबुर अनेक आमदार आम्हाला येऊन सांगत होते. आजही तिथे असणारे काही आमदार आम्हाला बातम्या देत असतात. तुम्ही पक्ष सोडणार हे खरं आहे का? यामागे नक्की काय कारण आहे? तुम्ही नक्की कशाला आणि कोणाला घाबरता? हे सगळं विचारण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना 20 मे रोजी घरी बोलावलं होतं.” असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

“राज्याच्या राजकारणात काही मोठं घडण्याचे संकेत मिळत असतील परंतु यातून महाराष्ट्राचं चांगलं व्हावं हीच एक इच्छा आहे. हे सगळं होत असताना हृदयात राम आणि हाताला काम अशी आमची भूमिका आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळणे गरजेचे आहे. बेरोजगारी आणि महागाई वाढत चालली आहे. अलीकडे गारपीट झाली आहे. अवकाळी पाऊस पडला आहे, मात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळली नाही. हे सगळं होत असताना ते इतर अजेंडा चालवू शकतात. ही लोकशाही आहे.”

“शेतकरी सरकारकडे मदत मागत आहेत. राज्यात महिला अत्याचार वाढत चालले आहेत. रोशनी शिंदे यांना मदत होणे गरजेचे आहे. तरच आम्ही पुढे पाहू आणि हेच आमचं हिंदुत्व आहे. कोणावरही अन्याय होऊ नये. आमचं राम राज्याचं हिंदुत्व आहे. यांच्यासारखं रावण राज्य नाही.” असे ठाम मत आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केले.