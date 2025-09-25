ताडोबातील व्याघ्रदर्शन महागले, सुधारित शुल्क 1 ऑक्टोबरपासून लागू

सामना ऑनलाईन
|

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील सफारी महागली आहे. व्यवस्थापन कोट्याअंतर्गत सुधारित सफारी शुल्क १ ऑ क्टोबरपासून लागू केले जाणार आहे. त्यामुळे ताडोबाची सफारी आता मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे.

सहज होणाऱ्या व्याघ्रदर्शनामुळे पर्यटकांना ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा पर्यटकांना खुणावत असतो. देशातीलच नाही तर परदेशातील पर्यटकदेखील या व्याघ्र प्रकल्पाला भेट देतात. कोअर क्षेत्रच नाही, तर बफर क्षेत्रातही अलीकडे सहज व्याघ्रदर्शन होत आहे. येत्या १ ऑक्टोबरपासून ताडोबाच्या गाभा क्षेत्रातील पर्यटनाची दारे खुली होत आहेत. मात्र, त्याचवेळी पर्यटकांना नव्या सफारी शुल्कासह या व्याघ्र प्रकल्पात प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.

नवे शुल्क याप्रमाणे –

  • ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रात सोमवार ते शुक्रवार प्रवेश शुल्क ४ हजार ६०० रुपये, मार्गदर्शक शुल्क सातशे रुपये व वाहन शुल्क ३३०० रुपये असे एकूण ८६०० रुपये शुल्क.
  • शनिवार आणि रविवारी कोअर क्षेत्रात प्रवेश शुल्क ८६०० रुपये, मार्गदर्शक शुल्क ७०० रुपये, वाहन शुल्क ३३०० रुपये असे एकूण १२ हजार ६०० रुपये करण्यात आले आहे.
  • बफर क्षेत्रात सोमवार ते शुक्रवार प्रवेश शुल्क ३६०० रुपये, मार्गदर्शक शुल्क ७०० रुपये व वाहन शुल्क ३ हजार रुपये असे एकूण ७३०० रुपये आकारले जाणार आहे.
  • शनिवार व रविवारी प्रवेश शुल्क ६६०० रुपये, मार्गदर्शक शुल्क ७०० रुपये व वाहन शुल्क ३ हजार रुपये असे एकूण १०,३०० रुपये आकारले जाणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Harry Potter च्या आगामी सीरिजमध्ये खलनायकाच्या जागी आता नवीन कोण? नेमकं काय होणार

राष्ट्रीय पुरस्कारानंतर विक्रांत मेस्सीचं नशीब फळफळलं, धर्मा प्रोडक्शनच्या आगामी चित्रपटात मुख्य भूमिकेत चमकणार

अभिनेता संजय दत्त उज्जैनमध्ये बाबा महाकालच्या दरबारात, भस्म आरतीत तल्लीन

Photo – उद्धव ठाकरे मराठवाडा दौऱ्यावर; लातूरच्या कडगाव येथे अतिवृष्टी झालेल्या भागाची पाहणी, शेतकऱ्यांची व्यथा जाणून घेतली

शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील उजेड गावात पाणी शिरले; 24 तासांपासून वाहतूक बंद

जनमत आपल्या बाजूने; निवडणूक कामाला लागा, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या सूचना

मधुमेहींसाठी हा पदार्थ वरदानापेक्षा कमी नाही, वाचा

शिरूरमध्ये ज्वेलर्सवर दीड कोटींचा दरोडा, जबरी चोरीमुळे भीतीचे वातावरण

हा माझ्या आयुष्यातला स्पेशल HandShake! अभिनेत्रीने किंग खानसाठी शेअर केली खास पोस्ट