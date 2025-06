Air India crash pilot experience: अपघातग्रस्त विमानाच्या वैमानिकांकडे होता 9,300 तासांच्या उड्डाणाचा मोठा अनुभव

अहमदाबाद येथील सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून लंडनच्या गॅटविक विमानतळाकडे निघालेलं एअर इंडियाचं बोईंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान (AI 171) उड्डाण घेतल्यानंतर अवघ्या पाच मिनिटांतच कोसळले. या विमानाचे संचालन कॅप्टन सुमीत सभरवाल आणि फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव्ह कुंदर यांच्या नियंत्रणाखाली होतं. या दोघांचा एकत्रित उड्डाण अनुभव तब्बल 9,300 तासांचा असल्याची माहिती नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने (DGCA) गुरुवारी दिली. (Air India AI 171 Crash: Pilots Had 9,300 Hours of Combined Flying Experience, DGCA Says)

DGCA च्या माहितीनुसार, कॅप्टन सुमीत सभरवाल यांचा वैयक्तिक उड्डाण अनुभव 8,200 तासांचा होता, तर फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव्ह कुंदर यांना 1,100 तासांचा अनुभव होता.

विमान 625 फूट उंचीवरून प्रति मिनिट 475 फूट वेगाने खाली येऊ लागले. या स्थितीत वैमानिकांकडे उत्तर देण्यासाठी एक मिनिटाहूनही कमी वेळ होता. शेवटी, विमान एक रहिवासी इमारतीवर आदळले आणि स्फोटासह कोसळले. हा अपघात अहमदाबाद विमानतळाच्या परिसरात घडला.

Captain Sumeet Sabharwal and First Officer Clive Kundar of crashed AI 171 had 9,300 flight hours between them. The Air India Dreamliner plunged shortly after takeoff from Ahmedabad.