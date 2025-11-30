बीडमध्ये अजितदादा बोलले; बाकीच्या जिल्ह्यांत विकास होतो, इथे दीडशे कोटींचा घपला

बाकीच्या जिल्ह्यांंमध्ये विकासाला निधी दिल्यानंतर विकास होतो, पण आपल्या इथं काहीच होत नाही, क्रीडांगण नाही, जॉगिंग ट्रक नाही. इथे दीडशे कोटी रुपयांचा घपला झालाय असं समोर आले आहे. ही खूप मोठी साखळी आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बीडमधील सभेत बोलताना स्पष्टपणे सांगितले. या सभेला माजी मंत्री धनंजय मुंडे उपस्थित नसल्याने अजितदादांचा नेमका रोख कुणाकडे, अशी चर्चा सुरू आहे.
बीड शहरातील बशीरगंज भागात झालेल्या सभेत अजित पवार म्हणाले, इथे क्रीडांगण नाही, जॉगिंग ट्रॅक नाही. मागच्या काळातला निधी चांगल्या पद्धतीने खर्च झाला नाही. इथं दीडशे कोटी रुपयांचा घपला झालाय असं समोर आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत असून जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
इथलं जे नेतृत्व होतं ते कमी पडलं, बीडमधल्या विविध पतसंस्थांमध्ये 6 ते 7 कोटी अडकले आहेत. अनेकांनी आत्महत्या केल्या. ज्यांच्यामुळे आत्महत्या केल्या, त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. इथे कुणी दुर्लक्ष केलं, कोण कमी पडलं? जे इथलं नेतृत्व करतात त्यांना कळत नाही, असे अजित पवार म्हणाले.