धक्कादायक! अजित पवारांच्या त्या विमानाचा २०२३ मध्येही झाला होता अपघात!

महाराष्ट्र सरकारचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनास कारणीभूत ठरलेल्या ‘लिअरजेट ४५’ (Learjet 45) विमानाबाबत एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. हेच विमान सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुंबई विमानतळावर लँडिंग दरम्यान अपघातग्रस्त झाले होते. त्यावेळी सुदैवाने जीवितहानी टळली होती, मात्र आज झालेल्या दुसऱ्या अपघातात अजित पवारांसह पाच जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
१४ सप्टेंबर २०२३ रोजी, ‘व्हीएसआर व्हेंचर्स’च्या याच विमानाने विशाखापट्टणम येथून मुंबईसाठी उड्डाण केले होते. मुंबई विमानतळावर मुसळधार पाऊस आणि कमी दृश्यमानता (Poor Visibility) असताना लँडिंगचा प्रयत्न करताना हे विमान धावपट्टीवरून घसरले होते. त्या दुर्घटनेत विमानाचे दोन तुकडे झाले होते आणि आग लागली होती. त्या वेळी विमानातील सह-पायलट गंभीर जखमी झाले होते, तर इतर प्रवासी थोडक्यात बचावले होते.
‘व्हीएसआर एव्हिएशन’चे कॅप्टन व्ही. के. सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आजचा अपघात देखील खराब हवामान आणि कमी दृश्यमानतेमुळे झाला असावा असा प्राथमिक अंदाज आहे. बारामती विमानतळावर उतरताना वैमानिकाचे नियंत्रण सुटले आणि विमानाचा भीषण स्फोट झाला.
विमानाचा इतिहास आणि सुरक्षा प्रश्न
कंपनी: व्हीएसआर व्हेंचर्स (नवी दिल्ली आधारित खासगी चार्टर कंपनी).
विमानाचे मॉडेल: लिअरजेट ४५ (हे विमान १९९० च्या दशकात सुपर-लाइट बिझनेस श्रेणीत लाँच करण्यात आले होते).
मागील रेकॉर्ड: याच मॉडेलचे एक विमान २०२१ मध्ये मेक्सिकोमध्ये देखील उड्डाणानंतर लगेच कोसळले होते, ज्यामध्ये ६ जणांचा मृत्यू झाला होता.
अजित पवार हे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बारामतीमध्ये चार महत्त्वाच्या सभांना संबोधित करण्यासाठी जात होते. मात्र, या जुन्या अपघातग्रस्त विमानाने त्यांचा घात केला.
Shocking: The Plane in Which Ajit Pawar Died Had Crashed in 2023 Too
The VSR Ventures Learjet 45 carrying Ajit Pawar had previously crashed at Mumbai airport in Sept 2023. Read about the history of this ill-fated aircraft.