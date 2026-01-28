धक्कादायक! अजित पवारांच्या त्या विमानाचा २०२३ मध्येही झाला होता अपघात!

सामना ऑनलाईन
|
Shocking The Plane in Which Ajit Pawar Died Had Crashed in 2023 Too

महाराष्ट्र सरकारचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनास कारणीभूत ठरलेल्या ‘लिअरजेट ४५’ (Learjet 45) विमानाबाबत एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. हेच विमान सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुंबई विमानतळावर लँडिंग दरम्यान अपघातग्रस्त झाले होते. त्यावेळी सुदैवाने जीवितहानी टळली होती, मात्र आज झालेल्या दुसऱ्या अपघातात अजित पवारांसह पाच जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

१४ सप्टेंबर २०२३ रोजी, ‘व्हीएसआर व्हेंचर्स’च्या याच विमानाने विशाखापट्टणम येथून मुंबईसाठी उड्डाण केले होते. मुंबई विमानतळावर मुसळधार पाऊस आणि कमी दृश्यमानता (Poor Visibility) असताना लँडिंगचा प्रयत्न करताना हे विमान धावपट्टीवरून घसरले होते. त्या दुर्घटनेत विमानाचे दोन तुकडे झाले होते आणि आग लागली होती. त्या वेळी विमानातील सह-पायलट गंभीर जखमी झाले होते, तर इतर प्रवासी थोडक्यात बचावले होते.

‘व्हीएसआर एव्हिएशन’चे कॅप्टन व्ही. के. सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आजचा अपघात देखील खराब हवामान आणि कमी दृश्यमानतेमुळे झाला असावा असा प्राथमिक अंदाज आहे. बारामती विमानतळावर उतरताना वैमानिकाचे नियंत्रण सुटले आणि विमानाचा भीषण स्फोट झाला.

विमानाचा इतिहास आणि सुरक्षा प्रश्न

कंपनी: व्हीएसआर व्हेंचर्स (नवी दिल्ली आधारित खासगी चार्टर कंपनी).

विमानाचे मॉडेल: लिअरजेट ४५ (हे विमान १९९० च्या दशकात सुपर-लाइट बिझनेस श्रेणीत लाँच करण्यात आले होते).

मागील रेकॉर्ड: याच मॉडेलचे एक विमान २०२१ मध्ये मेक्सिकोमध्ये देखील उड्डाणानंतर लगेच कोसळले होते, ज्यामध्ये ६ जणांचा मृत्यू झाला होता.

अजित पवार हे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बारामतीमध्ये चार महत्त्वाच्या सभांना संबोधित करण्यासाठी जात होते. मात्र, या जुन्या अपघातग्रस्त विमानाने त्यांचा घात केला.

Shocking: The Plane in Which Ajit Pawar Died Had Crashed in 2023 Too

The VSR Ventures Learjet 45 carrying Ajit Pawar had previously crashed at Mumbai airport in Sept 2023. Read about the history of this ill-fated aircraft.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

महाराष्ट्राच्या विकासाकरता, भविष्याकरता, भवितव्या करता धडपडणारा नेता हरपला; भास्कर जाधव यांनी व्यक्त केला शोक

Ajit Pawar Plane Crash – DGCA कडून विमान अपघाताची चौकशी आणि ब्लॅक बॉक्स शोधण्याचे काम सुरू

Social Media Flooded with Tributes for Ajit Pawar After Baramati Plane Crash

सोशल मीडियावर फक्त ‘अजित दादा’; स्टेटस, स्टोरी आणि पोस्टच्या माध्यमातून वाहिली श्रद्धांजली

राजकारणातले दिलदार विरोधक एका मागे एक जाणे हे महाराष्ट्राच्या उमद्या राजकारणाचं मोठं नुकसान; राज ठाकरेंनी वाहिली अजित पवारांना श्रद्धांजली

अजित दादांच्या अकाली निधनामुळे कधीही भरुन न येणारी पोकळी…, रितेश देशमुखने व्यक्त केल्या भावना

Baramati Plane Crash – अत्यंत वेदनादायक, अजित पवार यांच्या निधनावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची प्रतिक्रिया

अजित दादांची बातमी ही धक्कादायक आहे; शब्दच नाहीत, आदित्य ठाकरे यांच्याकडून शोक व्यक्त

Ajit Pawar plane crash – राज्यात 3 दिवसांचा दुखवटा जाहीर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली माहिती

Ajit Pawar Plane Crash Aircraft Crashed During 2nd Landing Attempt at Baramati

Baramati Plane Crash: लँडिंगच्या दुसऱ्या प्रयत्नावेळी कोसळलं विमान; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितली अपघाताची घटना