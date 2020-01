ऍमेझॉन हिंदुस्थानात सात हजार कोटींची गुंतवणूक करणार, जेफ बेझोसची घोषणा

ऍमेझॉन ही इ कॉमर्स कंपनी हिंदुस्थानात मध्यम व लघू उद्योगात 7 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. कंपनीची सीईओ जेफ बेझोस यांनी ही घोषणा केली आहे. बेझोस सध्या हिंदुस्थान दौर्‍यावर असून एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

While speaking at the #AmazonSmbhav event in Delhi, @JeffBezos, CEO, @amazon talks about investing USD 1 Bn in digitising small & medium businesses in India & exporting USD 10 Bn worth of @makeinindia goods by 2025. Read more: https://t.co/QHrrGlUobi @PMOIndia @amazonIN

— Invest India (@investindia) January 15, 2020