नेपोटिझमचा वाद चिघळणार, दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांचा बॉलिवूडचा राजिनामा

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या आत्महत्येनंतर ब़ॉलिवूडमधील घराणेशाहीचा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. अभिनेत्री कंगना रनौत एकीकडे घराणेशाहीवरून जोरदार टीका करत असताना दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी बॉलिवूड या संकल्पनेवरच घाला घालत बॉलिवूडच्या सदस्यत्वाचा राजिनामा देत असल्याचे जाहीर केले आहे. सिन्हा यांनी ट्विटरवरून हे जाहीर केले असून त्याला प्रसिद्ध दिग्दर्शक सुधीर मिश्रा आणि हंसल मेहता यांनी पाठिंबा दिला आहे.

ENOUGH!!!

I hereby resign from Bollywood.

Whatever the fuck that means.

— Anubhav Sinha (Not Bollywood) (@anubhavsinha) July 21, 2020