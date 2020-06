सैन्य प्रमुख नरवणे पोहोचले लडाखमध्ये, जखमी जवानांची घेतली भेट

लडाखमध्ये हिंदुस्थान आणि चीनमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. सोमवारी झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव कमी झाला आहे. यादरम्यान सैन्य प्रमुख मनोज नरवणे लडाखमध्ये पोहोचले आहेत. त्यांनी जखमी जवानांची भेटही घेतली आहे.

नरवणे लडाखमध्ये पोहोचले असून त्यांनी जखमी जवानांची भेट घेतली. त्यांनी जवानांशी चर्चाही केली. सैन्य प्रमुख लडाखच्या दोन दिवसांच्या दौर्या्वर आहेत. सुत्रांनी मिळालेल्या माहितीनुसार सैन्य प्रमुख नरवणे हिंदुस्थानी सीमेवरील चौक्यांचा दौरा करणार आहेत. तसेच तिथल्या जवानांशी चर्चा करणार आहेत. गेल्या आठवड्यात हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल भदौरिया यांनीही लडाख आणि श्रीनगरमधील सैनिकांची चर्चा केली. तसेच परिस्थितीचा आढावाही घेतला.

General MM Naravane #COAS interacting with our gallant soldiers at Military Hospital, Leh during his two day visit to Eastern #Ladakh. pic.twitter.com/pG22J7kIs4

