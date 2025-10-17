नेपाळनंतर मादागास्करमध्ये Gen Z क्रांती; लष्कराच्या हाती सत्ता, कर्नल बनले देशाचे राष्ट्रपती

नेपाळनंतर आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर असलेल्या मादागास्कर या देशामध्ये जेन झी क्रांती झाली आहे. जेन झींच्या तीव्र आंदोलनानंतर येथे सत्तातर झाले असून लष्कराच्या हाती सत्ता आली आहे. सत्तापालटाच्या भीतीने मादागास्करचे राष्ट्रपती अँड्री राजोएलिना देश सोडून पळू गेले असून आता कर्नल माइकल रॅड्रियनिरिना नवीन राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेणार आहेत. शुक्रवारी हा शपथविधी आयोजित करण्यात आला आहे.
मादागास्करमध्ये एका विशेष लष्करी तुकडीने सरकारविरुद्ध भूमिका घेतली होती. या बंडामुळे तरुणाईदेखील रस्त्यावर उतरली. यामुळे या देशात सत्तांतर झाला असून राष्ट्रपती देश सोडून पळाले. ते अज्ञात स्थळी गेल्याची माहिती मिळत आहे.
मादागास्करमध्ये सुमारे ३० दशलक्ष लोकसंख्येपैकी तीन चतुर्थांश लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. जागतिक बँकेच्या मते, १९६० पासून २०२० पर्यंत देशाच्या दरडोई जीडीपीमध्ये ४५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. पाणी आणि वीज टंचाईवरून २५ सप्टेंबर रोजी निदर्शने सुरू झाली आणि जनरल झेड तरुणांनी या आंदोलनाला “जनरल झेड मेडागास्कर” असे नाव दिले आहे. हळूहळू, ही चळवळ भ्रष्टाचार आणि असमानतेविरुद्धच्या देशव्यापी निषेधात रूपांतरित झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, आतापर्यंत किमान २२ लोक मारले गेले आहेत, जरी सरकारने हा आकडा नाकारला आहे. या विरोधात तीन आठवड्यांपासून तरुण रस्त्यावर उतरून सरकारविरुद्ध निदर्शने करत आहेत.
दरम्यान, या गोंधळाच्या वातावरणातच विरोधकांनी दावा आहे की राष्ट्रपती देश सोडून पळून गेले आहेत. राष्ट्रपती कार्यालयाने सोमवारी संध्याकाळी राष्ट्राला उद्देशून भाषण जाहीर केले होते, परंतु सैनिकांनी राज्य प्रसारकावर हल्ला केल्यानंतर ते पुढे ढकलण्यात आले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते सिटियन रँड्रियानासोलोनियाको म्हणाले की, माहितीनुसार, राजोएलिना रविवारी फ्रेंच लष्करी विमानाने देश सोडून पळून गेले. तथापि, राष्ट्रपती कार्यालयाने याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
२००९ मध्ये राजोएलिनाला सत्तेत आणण्यास मदत करणाऱ्या कॅपसॅट नावाच्या विशेष लष्करी युनिटने सर्व सशस्त्र दलांचा ताबा घेतल्याचा दावा केला आहे. कॅपसॅट कमांडर कर्नल मायकेल रँड्रियानिरिना म्हणाले की, या संघर्षात एक सैनिक मारला गेला, परंतु त्यांनी बंड केल्याचे नाकारले. ते म्हणाले, सैन्य जनतेच्या मागणीला प्रतिसाद देत होते. या सर्व घडामोडींमुळे आता हे बंड वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.