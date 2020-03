बहुआयामी सई!!!

>> क्षितिज झारापकर

सई परांजपे! एक बहु आयामी व्यक्तिमत्त्व. रंगभूमी, चित्रपट या दोन्ही सशक्त माध्यमांतून सईमॅडमनी आपल्या तल्लख बुद्धिमत्तेची, सजग सामाजिक जाणिवांची, नर्म विनोदाची आणि अत्यंत बारकावे टिपणाऱया निरिक्षण शक्तीची चुणूक वारंवार दाखवून दिली आहे. कथा, स्पर्श, चश्मेबद्दूर… सख्खे शेजारी, जास्वंदी… किती नावं घ्यावीत… सुहास जोशी, शबाना, दीप्ती नवल, फारुख शेख, नसिरुद्दीन शहा या साऱयांनी सई मॅडमच्या विद्यापीठात पुन्हा नव्याने अभिनयाचे धडे गिरवले आणि खऱया अर्थाने त्यांचा अभिनय खुलला. लेखिका, दिग्दर्शिका आणि आता नसिरुद्दीनच्या हट्टाखातर उत्तम अनुवादक… यातही मॅडम साहित्य अकादमीचा पुरस्कार सहज घेऊन मोकळय़ा झाल्या… मराठी सोबतच इंग्लिश, संस्कृतवर प्रभुत्व दाखवत रँग्लर परांजपे, शकुंतला परांजपेंचा वारसा त्या समर्थपणे चालवत आहेत…

काही व्यक्तिमत्त्वं खूप समृद्ध असतात. अशा व्यक्तींची ओळख ही नाटककार, लेखिका, चित्रपट दिग्दर्शिका वगैरे करणं म्हणजे आपल्या विचारशक्तीचा खुजेपणा दाखवणं होतं. यातील प्रत्येक क्षेत्रात आपली अख्खी कारकीर्द घडवणारे लोकही आहेत; पण काही व्यक्तींच्या बाबतीत ही क्षेत्र म्हणजे त्यांच्या एकंदर कार्यभागातले माइलस्टोन्स असतात. असं एक व्यक्तिमत्त्व म्हणजे सई परांजपे. काहींना त्यांची नाटकं ‘सख्खे शेजारी’ आणि ‘जास्वंदी’ माहीत आहेत. काही त्यांच्या ‘शेपटीचा शाप’सारख्या बालनाटय़ांची आठवण ठेवून असतील. भारतातील पुष्कळ त्यांना चष्मेबद्दूर अणि कथा या हिंदी चित्रपटांच्या दिग्दर्शिका म्हणून ओळखतील. पण सई परांजपे हे प्रकरण या सगळय़ापेक्षा मोठं अणि सर्वसमावेशक आहे.

वयाच्या अवघ्या 8 वर्षांच्या असताना ‘मुलांचा मेवा’ हा त्यांचा बालसहित्यातील कथासंग्रह प्रकाशित झाला होता. याबद्दल विचारलं असता त्या त्याचे श्रेय आपले आजोबा रँग्लर परांजपे अणि आई शकुंतला परांजपे यांना देतात. आजोबा इंग्रजी शिकवत अणि आई संस्कृत. संस्कृत ही भाषा अत्यंत सुंदर आहे असं सई परांजपे म्हणतात. संस्कृत खूप मजेदार अणि मार्मिकदेखील आहे हे जेव्हा त्यांनी सांगितलं तेव्हा कथा, चष्मेबद्दूर, सख्खे शेजारी, नांदा सौख्यभरे यासारख्या त्यांच्या चित्रपट अणि नाटकांमधील विनोदबुद्धीचा स्रोत कुठे आहे हे समजलं. इंग्रजी भाषेतही त्यांनी विपुल लेखन केलेलं आहे.

संस्कृत, मराठी अणि इंग्रजीवर प्रभुत्व अणि हिंदीची बोलीभाषा म्हणून ओळख या भांडवलावर त्यांना ऑल इंडिया रेडिओवर काम करण्याची संधी मिळाली. इथे व नंतर दूरदर्शनवर त्यांनी असंख्य लघु चित्रपट व डॉक्युमेंट्रीज केल्या. आणि इथूनच त्यांची चित्रपट दिग्दर्शनाची सुरुवात झाली असं सांगतात. एकदा त्यांना अंध मुलांच्या शाळेत काही दिवस कव्हरेजसाठी पाठवण्यात आलं. कलाकार मुळात संवेदनशील असतात. त्या शाळेतल्या हसत खेळत जगणाऱया दृष्टीहीन मुलांबरोबर असतानाच ‘स्पर्श’ या चित्रपटाचं बीज रुजलं. पुढे मग सई परांजपे चित्रपटसृष्टीत यशस्वी दिग्दर्शिका झाल्या.

नाटक, मलिका, चित्रपट, लघुपट, डॉक्युमेन्टरी या त्यांच्या सगळय़ा कार्याचं लिखाण त्यांनी स्वतःच केलेलं आहे हे त्या निक्षून सांगतात. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व बहुआयामी आहे ते यामुळे. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत I am a first class writer and a second class director असं त्या म्हणाल्या होत्या. इतके सुंदर सिनेमे अणि रंजक नाटके देणाऱया दिग्दर्शिका या second class ही केवळ संस्कृत विनोदबुद्धी नाही, तर सुसंस्कृत विनोदबुद्धीच म्हणावी लागेल. सेन्स ऑफ ह्यूमर हा एक विचित्र प्रकार आहे. सई परांजपे यांच्यात ते बहुधा उपजतच आहे. त्यांच्याच शब्दांत (एका दैनिकात आपल्या आईबाबत लिहिताना) आपण मुळात स्वभावाने धीट (आगाऊ) आहोत असं त्या म्हणतात. या मजेशीर व्यक्तिमत्त्वाकडून खूप मजेदार अणि अत्यंत प्रगल्भ असं लेखन घडलं. त्यांच्या या प्रचंड कार्याची दखल म्हणून 2006 साली त्यांना ‘पद्मभूषण’ पुरस्कार दिला गेला.

यंदाचा साहित्य अकादमीचा अनुवादाकरिता दिला जाणारा पुरस्कारदेखील सई परांजपे यांना दिला गेला. नसिरुद्दीन शहा यांच्या आत्मचरित्राचा अनुवाद ंआणि मग एक दिवस या ग्रंथासाठी हा पुरस्कार आहे. संपूर्णपणे स्वतंत्र लिखाण करणाऱया सईंना याची प्रेरणा कुठून आली हे विचारलं असता त्या म्हणाल्या की, प्रेरणा नाही हट्ट होता नसीरचा. त्याने हुशारीने माझ्याकडे त्याच्या पुस्तकातील स्पर्शचं प्रकरण पाठवलं अणि विचारलं की, माझ्या पुस्तकाचा अनुवाद करशील का? आमची इतकी जुनी अणि घनिष्ठ ओळख आहे की, नाकारण्याचा प्रश्नच नव्हता. याआधीही सईंनी काही स्वैर अनुवाद केलेले आहेत. नील सयमन या नाटककाराचं द ऑड कपल अणि नेएल कॉवर्ड यांचं ब्लिथ स्पिरीट ही नाटके मराठीत आणली आहेत. इंग्रजी अणि मराठीवर माझं प्रभुत्व आहे असं त्या म्हणतात. बोलण्यातली हिंदी मला जमते. मराठी वाक्य ‘तू तुझं पुस्तक मला दे’ हे हिंदीत ‘तुम तुम्हारी किताब मुझे दे दो’ चुकीचं ठरतं. तुम अपनी किताब मुझे दे दो हे बरोबर आहे अणि इथे माझा घोळ होतो.

खरं तर सई परांजपे यांच्याशी हा संवाद साधण्याआधी त्यांच्या कलात्मक प्रवासाची नोंद असलेलं सय हे त्यांचं पुस्तक वाचायला हवं अशा या मल्टीफॅसेटेड व्यक्तिमत्वाला यंदाच्या शंभराव्या मराठी नाटय़संमेलनाच्या उद्घाटक म्हणून नेमून अखिल भारतीय मराठी नाटय़ परिषदेने नाटय़संमेलनाची उंची निश्चित वाढवलेली आहे.

(छाया – रुपेश जाधव)

[email protected]