जिथे सांगाल तिथे येतो, घाला मला गोळ्या; ओवैसींचे अनुराग ठाकूर यांना आव्हान

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ‘देशातील गद्दारांना गोळ्या घातल्या पाहिजे’ असे वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावरून एमआयएमचे अध्यक्ष व खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी त्यांना फटकारले आहे. तसेच ‘तुम्ही मला गोळ्या घाला. त्यासाठी तुम्ही सांगाल त्या ठिकाणी मी यायला तयार आहे.’ असे आव्हान ओवैसी यांनी अनुराग ठाकूर यांना दिले आहे.

Asaduddin Owaisi,AIMIM:I challenge you Anurag Thakur, to specify a place in India where you’ll shoot me&I’m ready to come.Your statements will not create fear in my heart,because our mothers&sisters have come out in large numbers on roads,they’ve decided to save the country(28.1) pic.twitter.com/Mh3sj33voV

‘अनुराग ठाकूर मी तुम्हाला आव्हान करतो की तुम्ही सांगाल त्या ठिकाणी मी यायला तयार आहे. मला गोळ्या घाला. तुमच्या या वक्तव्यांनी मला घाबरवलेले नाही. कारण आमच्या हजारों आयाबहिणी रस्त्यावर उतरल्या असून त्यांनी देशाला वाचविण्याचा निर्णय घेतला आहे’, असे ओवैसी यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमावेळी म्हणाले.

Thakur’s day job is to fix an economy that is reaching record-breaking lows everyday

But here he is, behaving like Hitler’s Finance Minister Walther Funk, who was later tried & punished for war crimes

Maybe next Thakur will say ‘kitne aadmi the’ & SAHEB will be mighty pleased https://t.co/Skb3kA1yll

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 27, 2020