खेळण्याच्या वादातून कोयत्याने हल्ला

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

खासगी ग्राऊंडमध्ये खेळणे एका तरुणाला चांगलेच महागात पडले आहे. ग्राऊंडमध्ये खेळू नका असे बजावूनही मुले तेथे खेळत असल्याने माथेफिरू मालकाने तरुणावर कोयत्याने हल्ला केला. अनुराग गुप्ता असे जखमी मुलाचे नाव असून त्याच्या मानेला आणि गळ्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. याप्रकरणी गोरेगाव पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

श्रीरामनगर लोणेरे परिसरात राहणारा अनुराग गुप्ता हा मित्रांसोबत शेताच्या शेजारी असलेल्या ग्राऊंडमध्ये खेळण्यासाठी गेला होता. हे ग्राऊंड बाबुराम टेंबे यांच्या मालकीचे आहे. टेंबे याने त्यांना ग्राऊंडवर खेळण्यासाठी नकार दिला. मात्र तरुणांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. दरम्यान, दोघांमध्ये बाचाबाची होऊन वाद झाला. यावेळी संतापलेल्या टेंबेला राग अनावर झाल्याने त्याने कोयत्याने हल्ला करून अनुरागला जखमी केले आहे. या हल्ल्यात अनुराग गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी गोरेगाव पोलीस तपास करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

’स्वराज्य’च्या गाण्यातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास उलगडणार, निक शिंदेसह कलाकारांची मांदियाळी

रेती तस्करांवर कल्याण महसूल विभागाची कारवाई

किन्हवलीचा आठवडी बाजार बेदखल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा भोंगळ कारभार, सुविधांच्या नावाने बोंब

औंढ्यातील रथोत्सवात महिलांमध्ये फ्री स्टाईल हाणामारी

रायगडातील 11 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिबांचे नाव द्या ! सर्वपक्षीय कृती समितीचे सोमवारी चलो आझाद मैदान, लाक्षणिक ठिय्या आंदोलन

नवी मुंबई पालिकेची पहिलीच महासभा वादळी ठरणार, वादग्रस्त प्रस्ताव पटलावर, परिवहन समिती सदस्य निवडीकडे लक्ष

कुकर चिकट – तेलकट झाला… हे करून पहा

असं झालं तर… कॉपीराईट कायद्याचे उल्लंघन झाले…