रामललाच्या दर्शनाची उत्सुकता….तासभर वाट बघा…फक्त 20 सेंकद घ्या दर्शन…

अयोद्धेतील राममंदिर निर्माणाचे कार्य आता पूर्णत्वास आले आहे. जानेवारी महिन्यापासून राममंदिर भक्तांसाठी खुले होण्याची शक्यता आहे. आता या पार्श्वभूमीवर भक्तांसाठी महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. रामललाच्या दर्शनासाठी अनेकांना उत्सुकता आहे. मात्र, तब्बल पाऊण तास रांगेत घालवल्यानंतर फक्त 20 सेंकदेच रामललाचे दर्शन घेता येणार आहे.

जगभरातून आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून श्रीरामाचे भक्त अयोध्येत दर्शनासाठी येणार आहेत. एवढा प्रवास करून आणि रांगेत ताटकळत राहिल्यानंतर फक्त 20 सेंकदेच रामललाचे दर्शन मिळणार असल्याने अनेक भाविकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. श्री राम आमचे आराध्य असून त्यांचे मन भरुन दर्शन घ्यावे, या इच्छेसाठीच आम्ही येणार आहोत. त्यामुळे ही वेळ खूपच कमी असल्याचे भाविकांचे म्हणणे आहे.

राम मंदिर परिसरात प्रवेश करणाऱ्या भक्तांना तासभर उभे राहिल्यानंतर श्रीरामाचे दर्शन मात्र फक्त वीस सेकंदासाठीच मिळणार आहे. याबाबत राममंदिर बांधकाम समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा यांनी ही माहिती दिली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

नृपेंद्र मिश्रा म्हणाले की, राम मंदिराचा तळमजला डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण होईल, जानेवारी 2024 मध्ये मंदिरात रामललाची स्थापना केली जाईल. त्यासाठी प्राणप्रतिष्ठा होईल, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी उपस्थित राहणार असून त्यांच्याकडून वेळही मागितली आहे. नृपेंद्र मिश्रा म्हणाले की, डिसेंबर 2024 पर्यंत मंदिराचे अन्य मजले पूर्ण होतील, तर डिसेंबर 2025 पर्यंत इतर परिसराचे काम पूर्ण होईल. सुरक्षेच्या दृष्टीने येथे बरेच काम सुरु आहे. मंदिराच्या प्राथमिक सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारकडे असणार आहे तर केंद्रीय गृह मंत्रालयाचीही येथील सुरक्षेवर नजर असणार आहे. एकाचवेळी 50 हजार ते 10 लाख भाविकांचे नियोजन करता येईल अशा पद्धतीने मंदिरात व्यवस्था करण्यात येत आहे.

श्री रामजन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर द्रुत गति से चल रहे निर्माण कार्य की एक झलक

Glimpses of construction work going on at Shri Ramjanmabhoomi Mandir in Ayodhya ji. pic.twitter.com/mn24R83yHC

— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) August 6, 2023