बदलापूरमध्ये चार वर्षाच्या विद्यार्थिनीवर स्कूल बसमध्ये अत्याचार, आरोपीला अटक

सामना ऑनलाईन
|

बदलापूर शहर पुन्हा एकदा हादरले आहे. येथे बुधवारी नर्सरीमध्ये शिकत असलेल्या चार वर्षांच्या विद्यार्थिनीवर स्कूल बसमध्ये लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. आरोपी स्कूल बसचा चालकच असून त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

‘लोकमत’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुलगी शाळेतून घरी परतत असताना मिनी बसमध्ये चालकाने तिच्यावर अत्याचार केला. नेहमीच्या वेळेपेक्षा बस बुधवारी दुपारी उशिरा आल्याने पीडित मुलीची आई बसची वाट पाहत होती. बस दुपारी सुमारे १:३० वाजता मुलीच्या घराजवळ पोहोचली. मुलगी रडत-रडत बसमधून उतरली. यावरून मुलीच्या आईला संशय आला. घरी पोहोचल्यानंतर आई-वडिलांनी विचारल्यावर तिने हा प्रकार सांगितला. मुलगी भीतीने थरथरली आणि चालकाला बोलावले असता तो समोर आल्यावर ती आई-वडिलांच्या मागे लपली.

पालकांनी शाळा प्रशासनाकडे याची तक्रार केली, मात्र प्रशासनाने बस चालकाची बाजू घेत योग्य उत्तर दिले नाही. यामुळे संतापलेल्या पालकांनी बदलापूर वेस्ट पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. रात्री उशिरा तक्रार दाखल करून पोलिसांनी आरोपी चालकाला ताब्यात घेण्यात आले. पोलीस याप्रकरणी पुढील तपास करत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कर्नाटकचे राज्यपाल भाषणातील तीन ओळी वाचून सभागृहाबाहेर पडले, मनरेगाच्या उल्लेखावर घेतला आक्षेप; मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, राज्यपाल हे केंद्राचे कठपुतळी

घोडाझरी अभयारण्य आणि ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील खाण प्रकल्प रद्द करा, आदित्य ठाकरे यांचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांना पत्र

‘न्यू एरा क्लीनटेक’चा पत्ता कुठे? स्वदेशी कंपन्यांसाठी दावोसची वारी कशासाठी?, अंबादास दानवे यांचे मुख्यमंत्र्यांना चार सवाल

शिवसेनेनं घेतलेला आक्षेप सत्य, महापौरपदाच्या आरक्षणात फिक्सिंग झाली – विजय वडेट्टीवार

T20 World Cup – बांगलादेश हिंदुस्थानात होणार टी-२० विश्वचषक खेळणार नाही, स्पर्धेवर टाकला बहिष्कार

बसचा दरवाजा बंद केल्याने प्रवासी पडून जखमी

कामगारांनो एक व्हा, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे आवाहन

पक्षाच्या आदेशामुळेच मी फोन बंद ठेवलेला – सरिता म्हस्के

मुंबई महापौरपदाची आरक्षण सोडत ठरवून केली, किशोरी पेडणेकर यांचा आरोप