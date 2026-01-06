बिनविरोध निवडून आलेले लोकं सरकारच्या कामावर खुश आहेत का? भास्कर जाधव यांचा सवाल

सामना ऑनलाईन
|

राज्यात निवडणूकांचे रणकंदन सुरु असताना, महायुतीमधून तब्बल 70 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले. यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. या बिनविरोध निवडणुकांच्या मुद्द्यावर आता सर्वच स्तरातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. त्यामुळेच ही लोकशाहीची थट्टा होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या उमेदवारांच्या प्रक्रियेवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, आमदार भास्कर जाधव यांनी सडकून टीका केली आहे. त्यांनी बिनविरोध निवडून आलेले उमेदवार  सरकारच्या कामावर खुश आहेत का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

भास्कर जाधव यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना, या बिनविरोध निवडीवरून सरकारलाच खडे बोल सुनावले. या निवडणुका किंवा हे बिनविरोध निवडून आलेले उमेदवार हे सरकारच्या कामकाजावर खुश आहेत का? असा परखड सवालही त्यांनी विचारला. निवडूण आलेल्या उमेदवारांच्या विरोधात ज्या उमेदवारांनी अर्ज भरले, त्या उमेदवारांना धाक धपटशाही दाखवून किंवा त्यांच्यासोबत आर्थिक व्यवहार करून विकत घेतले. किंबहुना काही उमेदवारांना खोलीत कोंडून ठेवून त्यांनी आपले उमेदवार बिनविरोध निवडून यावे यासाठी प्रय़त्न केले, असा आरोप जाधव यांनी केला.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवरही जाधव यांनी निशाणा साधला. राहुल नार्वेकर हे केवळ एका मतदारसंघाचे आमदार आणि सभागृहाचे अध्यक्ष आहेत. तरी त्यांनी हरिभाऊ राठोड यांचे संरक्षण काढण्याची ऑर्डर दिली. त्यांना तो अधिकारचं नाहीये, असे जाधव म्हणाले. त्यामुळे यांनी बिनविरोध निवडलेले लोक विश्वासाने झालेले नाहीत. ज्या प्रकारे उमेदवारांना विकत घेतले जात आहे किंवा त्यांना धमकावले जात आहे, ते पाहता या बिनविरोध निवडीवर जनतेचा अजिबात विश्वास नाही, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लिहिलेलं पुसता येतं, कोरलेलं नाही! रविंद्र चव्हाणांच्या विधानावर रितेश देशमुख काय म्हणाला, वाचा सविस्तर

छत्रपती शिवाजी महाराजांना जात लावू नका ते विश्वपुरुष होते, संजय राऊत यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना सुनावले

मोदी, शहा आणि महाराष्ट्रात फडणवीस असेपर्यंत निवडणूक आयोगाला टाळं लावलं पाहिजे, संजय राऊत यांचा जोरदार टोला

भाजपच्या बंडखोरीविरोधात शिंदे गट हायकोर्टात

विलासरावांच्या आठवणी लातूरमधून पुसल्या जातील! भाजपच्या रवींद्र चव्हाण यांचे वादग्रस्त वक्तव्य

पिंपरीत उमेदवाराचा एबी फॉर्म गायब; निवडणूक अधिकाऱ्यावर कारवाई, न्यायालयाच्या आदेशानंतर मिळाले घड्याळ चिन्ह

खोटे आश्वासन देऊन भाजपने गद्दारी केली

आमदार संग्राम जगतापांचे बाॅडीगार्ड आणि स्वीय सहायकाचा विरोधी पक्षातील उमेदवारावर दबाव, घराबाहेर रिव्हॉल्वर घेऊन उभे असल्याचा व्हिडीओ सुषमा अंधारे यांनी केला पोस्ट

अहिल्यानगरमध्ये उमेदवाराचे स्टेटस ठेवल्याने हल्ला