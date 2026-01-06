बीडमध्ये भरदिवसा थरार… आधी गोळ्या झाडल्या मग चाकूने भोसकले; तरुणाची निर्घृण हत्या

सामना ऑनलाईन
|

फुटलेली पाईपलाईन दुरूस्त करणार्‍या एका तरूणावर अज्ञात तरूणाने गोळीबार करत दोन गोळ्या झाडल्या. गोळ्या लागल्यानंतरही तो तरुण जिवंत असल्याचे पाहून हल्लेखोरांनी पुन्हा चाकूने भोसकून त्याची हत्या केली. या हल्ल्यानंतर तो जागीच ठार झाला. ही भयंकर घटना बीड शहरातील अंकुशनगर भागामध्ये घडली. या थरारक घटनेने बीडमध्ये खळबळ उडाली आहे.

बीड नगर पालिकेमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर असलेला हर्षद शिंदे हा कर्मचारी अंकुशनगर भागामधील साई पंढरी लॉन्ससमोर फुटलेली पाईपलाईन दुरूस्तीचे काम करत होता. तो कामामध्ये मग्न असताना अज्ञात मारेकर्‍याने हर्षदच्या दिशेने गोळीबार करत दोन गोळ्या झाडल्या. यात हर्षद शिंदे जखमी झाला. घटनास्थळापासून काही अंतरावर जखमी अवस्थेत स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी धडपडणार्‍या हर्षदचा मारेकर्‍याने पाठलाग करत धारदार चाकूने त्याला भोसकले. यात हर्षद शिंदे जागीच ठार झाला. ही खळबळजनक घटना दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे बीड शहरामध्ये खळबळ उडाली आहे. घटनेची माहिती कळताच बीड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घडलेल्या ठिकाणी स्थानिक रहिवाशांनी मोठी गर्दी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मेरा नंबर कब आयेगा! स्वीकृत नगरसेवकाची दोन पदे आणि शिंदे गटाची 38 जणांची वेटिंग लिस्ट

Khelo India Beach Competition – महाराष्ट्राचे उघडले खाते, क्रीनाशी येवलेने सलग दुसऱ्यावर्षी कांस्यपदक पटकावले

उत्तम आरोग्यासाठी ग्रीन टीचा पर्याय निवडणे योग्य आहे का, वाचा

रोज रात्री चेहऱ्यावर तूप का लावायला हवे, जाणून घ्या

आठवड्यातून किमान एकदा पालक सूप का प्यायला हवे, जाणून घ्या

Kokan News – नव्या वर्षातील पहिली अंगारकी चतुर्थी; आंजर्ले येथील कडयावरील गणपती मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी !

तांब्याची भांडी घासण्यासाठी हे आहेत साधे सोपे पर्याय, जाणून घ्या

हिवाळ्यात घरच्या घरी हाॅटेलसारखी कांदा भजी करताना या टिप्स वापरा, वाचा

Photo – अंगारकी संकष्टी चतुर्थीनिमित्त मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरात भाविकांची रीघ