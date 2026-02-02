निवडणूक आयोग हा भाजपचा आयटी सेल, एक दिवस त्यांना जावेच लागेल! ममता बॅनर्जींचा हल्लाबोल

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोगावर सडकून टीका केली आहे. तसेच याबाबतचे निवेदन जारी केले. त्या म्हणाल्या की, निवडणूक आयोग हा भाजपचा आयटी सेल आहे. मी इतका अहंकारी आणि कपटी निवडणूक आयुक्त कधीच पाहिला नाही. मी तुमच्या पदाचा आदर करते, कारण कोणतेही पद कायमचे टिकत नाही. एके दिवशी तुम्हाला जावे लागेल…’ असे परखड बोलही त्यांनी निवडणूक आयोगाला सुनावले तसेच बंगालला लक्ष्य का केले जात आहे? असा सवालही त्यांनी केला.
तृणमूल काँग्रेसच्या निवेदनानुसार, १५ सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाला भेट दिली. या शिष्टमंडळात ममता बॅनर्जी, तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी, पक्षाचे खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि एसआयआर प्रक्रियेमुळे बाधित १२ कुटुंबांचे सदस्य होते. आयोगाला भेटण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत आलेल्या १२ लोकांमध्ये पाच मतदार होते ज्यांना मृत घोषित करण्यात आले होते आणि त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती. या पाच जणांमध्ये एसआयआर नोटीस मिळाल्यानंतर मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबांचे सदस्य होते. याव्यतिरिक्त, तीन कुटुंबांचे सदस्य उपस्थित होते ज्यांचे बीएलओ (बीएलओ) कामाच्या ताणामुळे मृत्यू झाला होता.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटल्यानंतर ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, मी खूप दुःखी आहे. मी दिल्लीच्या राजकारणात बराच काळ सक्रिय आहे. मी चार वेळा मंत्री आणि सात वेळा खासदार म्हणून काम केले आहे. मी इतका अहंकारी आणि कपटी निवडणूक आयुक्त कधीही पाहिला नाही. मी त्यांना सांगितले की मी तुमच्या पदाचा आदर करते, कारण कोणतेही पद कायमचे टिकत नाही. एके दिवशी तुम्हाला जावे लागेल… बंगालला लक्ष्य का केले जात आहे? निवडणुका लोकशाहीचा उत्सव आहेत, परंतु तुम्ही ९८ लाख लोकांची नावे काढून टाकली आणि त्यांना स्वतःचा बचाव करण्याची संधी दिली नाही…असे त्यांनी सांगितले.
TMC चा आरोप आहे की पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेली SIR प्रक्रिया पक्षपाती, मनमानी, भेदभावपूर्ण आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे, ज्यामुळे मतदारांना त्यांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत. याबद्दल, मुख्यमंत्री आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी प्रभावित कुटुंबांसह निवडणूक आयोगाकडे चिंता व्यक्त केली. ममता बॅनर्जी यांनी वारंवार आरोप केला आहे की SIR ने भीती आणि तणावाची परिस्थिती निर्माण केली आहे. राज्यात, ज्यामुळे किमान १४०-१५० लोकांचा मृत्यू झाला. अनेक लोकांना मृत घोषित करण्यात आले आणि त्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आली जेणेकरून त्यांना त्यांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेता येईल, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.