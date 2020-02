ब्रेकअप केले म्हणून रागावलेल्या प्रियकराने प्रेयसीला भोसकले आहे. नंतर कॉलेजच्या तिसर्‍या मजल्यावरून उडी मारली आहे. यात दोघेही गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

MP: A student of Seva Sadan College, Burhanpur stabbed a girl student&jumped off the 3rd floor of the college building after stabbing himself,y’day. Both were admitted to a hospital. Police say “We’re investigating. Spot&CCTV footage being examined. One team visited the hospital” pic.twitter.com/TPJBg6fup8

— ANI (@ANI) February 7, 2020