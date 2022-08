बिल्किस बानोचे बलात्कारी चांगले ‘संस्कार’ असणारे ‘ब्राह्मण’ आहेत, भाजप आमदाराचे वक्तव्य

गुजरातच्या गोध्रा येथे घडलेल्या बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सर्व 11 कैद्यांची गुजरात सरकारच्या माफी योजने अंतर्गत तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. 2002 मध्ये बिल्किस बानोवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारप्रकरणी हे सर्वजण जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते. जन्मठेप भोगून तुरुंगातून सुटलेल्या 11 नराधमांचे दोन दिवसांपूर्वी गुजरात सरकारतर्फे चक्क मिठाई भरवून, औक्षण करून, गळाभेट आणि पाय धरून, अंगावर फुलांचा वर्षाव करून स्वागत करण्यात आले. यामुळे लोकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

मात्र बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपी हे चांगले ‘संस्कार’ असलेले ‘ब्राह्मण’ आहेत. असे मत गुजरातमधील गोध्रा येथील भाजपचे आमदार सीके राऊलजी यांनी व्यक्त केले आहे. यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. गुजरात सरकारच्या पॅनेलने एकमताने बिल्किस बानो प्रकरणातील बलात्काऱ्यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला. आमदार सीके राऊलजी हे त्या पॅनेलमधील दोन भाजप नेत्यांपैकी एक होते.

“They are Brahmins, Men of Good Sanskaar. Their conduct in jail was good”: BJP MLA #CKRaulji

BJP now terms rapists as ‘Men of Good Sanskar’. This is the lowest a party can ever stoop! 🙏 @KTRTRS @pbhushan1 pic.twitter.com/iuOZ9JTbhh

— YSR (@ysathishreddy) August 18, 2022