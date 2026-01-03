भाजपला शिंदे शिवसेना नकोय – उद्योगमंत्री उदय सामंत

सामना ऑनलाईन
|

भाजपसोबत युती करण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न केले. परंतु, त्यांनी गाफील ठेवत युती केली नाही. शिंदे शिवसेनेच्या विश्वासघाताची आणि भाजपच्या भ्रष्टाचाराविरोधातील ही निवडणूक आहे. शिंदेसेनेचे बरचेसे काम उपमुख्यमंत्री अजित पवार हलके करत आहेत. त्यामुळे पवार जे म्हणतील त्याला ‘मम्’ म्हणायचे, असे आवाहन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले. शिंदेसेना भाजपसोबत असता, तर काही लोकांची ढाल बनलो असतो. पण, त्यांना शिवसेना नकोच आहे. त्यामुळे लाचारी करायची देखील काही गरज नव्हती, असेही सामंत म्हणाले.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीतील शिंदे सेनेच्या उमेदवारांचा प्रचाराचा शुभारंभ सामंत यांच्या उपस्थितीत शनिवारी वाकड येथे झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. शेवटच्या तीन दिवसात दबाव, दादागिरीचे राजकारण केले जाऊ शकते. या सगळ्या गोष्टीसमोर छातीठोकपणे उभे रहावे. शिंदे सेनेच्या उमेदवारांनी कोणालाही घाबरु नये’, असे आवाहनही त्यांनी केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आम्ही आरोप करायला लागलो तर तुमची अडचण होईल, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचा अजित पवारांना इशारा

मंदिरात साधेपणाने लग्न, जिल्हा परिषदेच्या शाळेला 10 लाख रुपयांची देणगी; बीडच्या दाम्पत्याच्या कौतुकास्पद निर्णय

अजित पवारांना सोबत घेतल्याचा पश्चाताप, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचे विधान

PMC Election – नियोजनात अभुतपर्व गोंधळ, महापालिका आयुक्तांचा कानाडोळा; उमेदवारांमध्ये प्रचंड संभ्रम

Photo – निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शिवसेनेत जोरदार इनकमिंग, पक्षप्रवेशाचा धडाका

लाडक्या बहिणींना दीड हजार; लेकींना अजूनही फक्त 1 रुपया, 33 वर्षांपासून विद्यार्थिनींच्या उपस्थिती भत्त्यात वाढ नाही

आयपीएलपूर्वी बीसीसीआयचा मोठा निर्णय; बांगलादेशी गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमानला संघातून मुक्त करण्याचे कोलकाता नाईट रायडर्सला आदेश

Venezuela Bombing – युद्ध पेटले; अमेरिकेचा व्हेनेझुएलाच्या लष्करी तळांवर हल्ला; संरक्षण मंत्र्यांच्या घरावरही डागली क्षेपणास्त्रे

भाजप आमदाराकडून बंडखोर आत्याची मनधरणी, बंड थंड करताना नाकीनऊ