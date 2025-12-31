शाहरुख खान देशाचा गद्दार आहे, भाजप नेते संगीत सोम यांचे वादग्रस्त विधान

सामना ऑनलाईन
|

उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथील भारतीय जनता पक्षाचे नेते संगीत सोम यांनी अभिनेता शाहरुख खानबद्दल वादग्रस्त विधान केले आहे. एका सार्वजनिक कार्यक्रमात संगीत सोम यांनी शाहरुख खान हा देशाचा देशाचा गद्दार असल्याचे म्हटले आहे.

संगीत सोम म्हणाले आहेत की, “सध्या बांगलादेशात हिंदू समुदायाविरुद्ध हिंसाचार आणि अत्याचाराच्या बातम्या येत आहेत. अशा परिस्थितीत काही लोक संवेदनशील मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत आणि केवळ व्यावसायिक हितसंबंधांना प्राधान्य देत आहेत.”

ते म्हणाले, आयपीएलसारख्या मोठ्या क्रिकेट स्पर्धांमध्ये खेळाडूंची खरेदी-विक्री केली जात आहे आणि शाहरुख खानशी संबंधित एका संघाने एका बांगलादेशी क्रिकेटपटूला सुमारे 9 कोटीमध्ये खरेदी केले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. संगीत सोम म्हणाले, “शेजारच्या देशात हिंदूंची हत्या होत असताना अशा कृती राष्ट्राच्या भावनांविरुद्ध आहेत. अशा लोकांना देशात राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मिंधेगटाचे पालकमंत्री शिरसाट यांच्या घरासमोर नाराज कार्यकर्त्यांचा ठिय्या

युट्युबपेक्षा एक्सवरच्या कंटेटवर मिळणार जास्त पैसे, एलन मस्कने दिले संकेत

आणीबाणीच्या काळातही मध्यरात्री न्यायालयात सुनावणी झाली पाहिजे, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांचे विधान

Vijay Hazare Trophy – चौकार-षटकारांच्या आतषबाजीत ऋतुराज आणि सरफराज खानचे नववर्ष सेलिब्रेशन! दोघांनीही ठोकली शतके

मतचोरी EVM द्वारे नाही तर, मतदार याद्यांद्वारे होत आहे, अभिषेक बॅनर्जी यांचा निवडणूक आयोगावर आरोप

महाराष्ट्र पोलीस महासंचालकपदी सदानंद दातेंची नियुक्ती, शनिवारी स्वीकारणार पदभार

स्विगी, झोमॅटोच्या गिगी वर्कर्संना दिलासा; कंपन्यांनी केल्या मोठ्या घोषणा

Internal Rift in BJP Chandrapur City President Removed Following Candidate List Scandal

Chandrapur: भाजपमध्ये प्रचंड गोंधळ! प्रदेशाध्यक्षांची उमेदवार यादी महानगर अध्यक्षाने बदलली, कासनगोट्टुवार यांना पदावरून हटवले

आता जिओचे सिमकार्ड अ‍ॅक्टिव्ह ठेवण्यासाठी करा फक्त 44 रुपयांचे रिचार्ज, अशी आहे ट्रिक