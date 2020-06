प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची आत्महत्या

बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याने आत्महत्या केली आहे. मुंबईतील राहत्या घरी गळफास घेऊन त्याने आत्महत्या केली आहे. रविवारी दुपारी ही घटना उघडकीस आली.

Bollywood Actor Sushant Singh Rajput commits suicide at his residence in Mumbai pic.twitter.com/Z6l5BzrmE5

— ANI (@ANI) June 14, 2020