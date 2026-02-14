इंडिगो विमानात २४ तासांत दुसऱ्यांदा बॉम्बची धमकी, लिपस्टिकने लिहिलेल्या चिठ्ठीमुळे खळबळ

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

आसाममधील दिब्रुगड येथून कोलकात्याच्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाणाऱ्या इंडिगो एअरलाइन्सच्या विमानात बॉम्ब असल्याची धमकी मिळाल्याने शनिवारी खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे इंडिगोच्या विमानाला गेल्या २४ तासांत मिळालेली ही दुसरी धमकी आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विमानातील वॉशरूममध्ये एका नोटवर लिपस्टिकने बॉम्ब असल्याचा संदेश लिहिला होता. विमानातील कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर तातडीने वैमानिकाला कळवण्यात आले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून विमानाचे कोलकाता विमानतळावर तातडीने सुरक्षित लँडिंग करण्यात आले.

विमान लँड झाल्यानंतर सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे खाली उतरवण्यात आले. त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा आणि बॉम्ब शोधक पथकाने विमानाची कसून तपासणी सुरू केली. सुदैवाने, प्राथमिक तपासात कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नसल्याचे समजते. दरम्यान, अशा प्रकारच्या अफवा पसरवणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी विमानतळ पोलीस आणि सायबर सेल सतर्क झाले असून, दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

धनुष अडकला कायद्याच्या कचाट्यात, अर्धवट सोडला सिनेमा; निर्मात्याने कायदेशीर नोटीस बजावत केली कोट्यवधींची मागणी

घोषणांनी नव्हे, तर पुराव्यांमधूनच विजय सिद्ध होतो, सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांचे प्रतिपादन

IND Vs PAK – मित्रांशी खेळ खेळले जातात अन् शत्रूसोबत रक्ताची होळी, हिंदुस्थान-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याला काँग्रेसचा विरोध

जम्मू-कश्मीरमध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या मोस्ट वॉन्टेड दहशतवाद्याचे पोस्टर्स जारी; लष्कराकडून शोधमोहीम तीव्र

मुलुंडमधील स्लॅब दुर्घटनेनंतर कंत्राटदाराला 5 कोटींचा दंड; एमएमआरडीएकडून कारवाई

IND Vs PAK – पाकिस्तानी कर्णधाराची इच्छा पूर्ण होईल! अभिषेक शर्माच्या खेळण्यावर सूर्यकुमार यादवची मजेशीर प्रतीक्रिया

मणिपूरला जाण्यासाठी काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींचे बुक केलेलं तिकीट एअर इंडियाने केले रद्द, पवन खेरा यांचा दावा

योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्यावर ४० हून अधिक गुन्हे होते, शंकराचार्यांचे गंभीर आरोप

Mulund Metro Accident – मुलुंडमधील दुर्घटनेची चौकशी केली जाईल आणि जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई होईल – मुख्यमंत्री