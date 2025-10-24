Breaking News – जाहिरात गुरू पीयूष पांडे यांचे आकस्मिक निधन

सामना ऑनलाईन
|

भारतीय जाहिरात जगताला मोठा धक्का बसला आहे. जाहिरात गुरू म्हणून ओळखले जाणारे पीयूष पांडे यांचे निधन झाले आहे. त्यांनी वयाच्या ७० व्या वर्षी मुंबईत अखेरचा श्वास घेतला. त्यांनी “अबकी बार मोदी सरकार” आणि “थंडा मतलब कोका कोला” यासारख्या अनेक प्रसिद्ध जाहिराती लिहिल्या. त्यांचा जन्म राजस्थानातील जयपूर येथे झाला. तथापि, मृत्यूचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही.

चित्रपट निर्माते हंसल मेहता यांच्यासह चित्रपट उद्योगातील अनेक प्रमुख व्यक्तींनी पीयूष पांडे यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. हंसल मेहता यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले आहे की, “फेविकॉलचे बंधन तुटले आहे. आज, जाहिरात जगताने एक अवलिया गमावला आहे.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Mehul Goswami – शासकीय सेवेत असतानाही दुसरी नोकरी करणे भोवलं; कर्मचाऱ्याला अटक, 15 वर्षांची शिक्षा होण्याची शक्यता

बावनकुळे यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, तातडीने अटक करत चौकशी करा; संजय राऊत यांची मागणी

मतचोरी, मतदारयादी घोटाळा याचे पुरावे 27 तारखेला प्रत्यक्ष बघा आणि अनुभवा – संजय राऊत

कोणाच्या दबावापुढे झुकणार नाही! तेल कंपन्यांवरील निर्बंधांनंतर पुतिन यांनी दंड थोपटले, टॉपहॉक क्षेपणास्त्रावरूनही दिला इशारा

‘एआय’विरोधात सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका; वाढता दुरुपयोग रोखण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी

धर्मांतरामुळे लग्नास नकार; बलात्काऱ्याचा बनाव; हायकोर्टाने फेटाळला अटकपूर्व जामीन

मर्द असाल तर समोर या!  पाकिस्तानी तालिबानची आसीम मुनीर यांना धमकी

हरयाणा बनले सर्वात प्रदूषित राज्य

बंगळुरू-हैदराबाद महामार्गावर भीषण अपघात, दुचाकीला धडक दिल्यानंतर बसने घेतला पेट, 12 जणांचा मृत्यू