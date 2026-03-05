BSNL Recruitment 2026 – बीएसएनएलमध्ये 120 वरिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षणार्थी पदांसाठी भरती

नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या तरुणाईसाठी आनंदाची बातमी आहे. देशातील आघाडीची दूरसंचार कंपनी, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) मध्ये 120 रिक्त पदांसाठी भरती होणार आहे. वरिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षणार्थी (एसईटी) पदांसाठी ही भरती जाहीर करण्यात आली आहे.

या भरतीअंतर्गत एकूण 120 पदे भरण्यात येणार आहेत. यापैकी 95 पदे टेलिकॉम स्ट्रीम, तर 25 फायनान्स स्ट्रीममध्ये आहेत. अभियांत्रिकी आणि वित्त दोन्ही क्षेत्रातील तरुणांसाठी ही एक चांगली संधी आहे.

या भरतीसाठी अर्ज भरण्यास 5 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरुवात झाली असून, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ७ मार्च आहे. उमेदवारांना अंतिम मुदतीची वाट पाहू नये आणि वेळेवर अर्ज भरण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. यानंतर 8 मार्च ते 15 मार्च 2026 पर्यंत दुरुस्तीसाठी करता येईल. या भरतीसाठी संगणक-आधारित चाचणी (CBT) 29 मार्च 2026 रोजी होण्याची अपेक्षा आहे.

आवश्यक पात्रता

टेलिकॉम स्ट्रीमसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे 60 टक्के गुणांसह बीई किंवा बीटेक पदवी असणे आवश्यक आहे. अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी देखील अर्ज करू शकतात, जर त्यांनी निर्धारित वेळेत त्यांची पदवी पूर्ण केली असेल. उमेदवारांकडे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकम्युनिकेशन्स, संगणक विज्ञान, आयटी किंवा इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी सारख्या अभ्यासक्रमांमध्ये पदवी असणे आवश्यक आहे. वित्त स्ट्रीमसाठी, उमेदवार चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) किंवा कॉस्ट मॅनेजमेंट अकाउंटंट (सीएमए) असणे आवश्यक आहे.

वयोमर्यादा किती?

या भरतीसाठी किमान वय 21 वर्षे, तर कमाल वयोमर्यादा 30 वर्षे आहे. राखीव श्रेणीतील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयात सूट दिली जाईल.

निवड प्रक्रिया

उमेदवारांची निवड दोन टप्प्यात केली जाईल. पहिला टप्पा संगणक आधारित चाचणी (CBT) असेल. या परीक्षेत MCQ प्रश्न असतील. ही परीक्षा ऑनलाइन घेतली जाईल. पुढील टप्प्यात, यशस्वी उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावले जाईल. सर्व प्रमाणपत्रे बरोबर असल्याचे आढळल्यानंतरच अंतिम नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

अर्ज कसा करावा?

उमेदवार BSNL च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन फॉर्म भरू शकतात. योग्य माहिती देणे आवश्यक आहे. चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. अधिक माहितीसाठी उमेदवार अधिकृत वेबसाइट पाहू शकतात.

