नागरिकता सुधारणा कायद्याचे देशातील 130 कोटी जनतेशी देणे-घेणे नाही! – पंतप्रधान

नागरिकता सुधारणा कायद्याचे देशातील मुसलमानांशी काहीही देणे-घेणे नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. दिल्लीतील रामलिला मैदानामध्ये आयोजित सभेमध्ये उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे. नागरिकता सुधारणा कायदा लागू झाल्यापासून देशभरात आगडोंब उसळला आहे. गल्ली ते दिल्लीपर्यंत या कायद्याला विरोध होत असताना पंतप्रधान मोदींनी दिलेले स्पष्टीकरण महत्त्वाचे ठरत आहे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, नागरिकता सुधारणा कायद्याबाबत खोटं पसरवले जात आहे. याबाबत अफवा पसरवल्या जात असून या लोकांची ओळख पटवणे महत्त्वाचे आहे. हे दोन प्रकारचे लोक आहेत. एक म्हणजे ज्या लोकांचे राजकारण अनेक दशकांपासून वोटबँकेवर टिकून आहे ते आणि दुसरे म्हणजे ते लोक ज्यांना याचा राजकीय फायदा मिळात आहे. वोटबँकेचे राजकारण करणारे स्वत:ला हिंदुस्थानचे भाग्यविधाता मानतात. आज देशाच्या जनतेने त्यांना झिडकारले असताना त्यांनी आपले जुने हत्यार बाहेर काढले आहे, ते म्हणजे, भेदभाव करा, तुकडे करा आणि राजकीय फायदा उठवा, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

नागरिकता सुधारणा कायदा हिंदुस्थानातील कोणत्याही नागरिकासाठी नाही. मग तो हिंदू असो अथवा मुसलमान. ही गोष्टी संसदेतही सांगितली गेली. या कायद्याचा देशातील 130 लोकांशी काहीही देणे-घेणे नाही, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले. परंतु दिल्लीमध्ये आणि देशभरात लोकांना भडकावले गेले आणि यासाठी सोशल मीडियाचा चुकीचा वापर करण्यात आला. सोशल मीडियाद्वारे आग लावण्याचे काम करण्यात आले. भ्रम पसरवून आपल्या स्वार्थासाठी आणि राजकारणासाठी हे लोक कोणत्याही थराला जावू शकतात, असेही मोदी म्हणाले. यावेळी मोदींनी आणि उपस्थितांनी ‘विविधतेमध्ये एकता, हिंदुस्थानची विशेषता’, ही घोषणा केली.

PM Narendra Modi: There is a very simple difference, an infiltrator never reveals his identity and a refugee never hides his identity. Many of these infiltrators are coming out and speaking. Why don’t they speak the truth? They are scared that their reality will come out. pic.twitter.com/DycZkGZdcc

