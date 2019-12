CAAPROTEST भीम आर्मीच्या चंद्रशेखर आझाद याला अटक

दिल्लीतील जामा मशिदीबाहेर आंदोलन करण्यास परवानगी दिलेली नसतानाही तिथे आंदोलन केल्याप्रकरणी भीम आर्मीचा अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद याला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे. शुक्रवार पासून दिल्ली पोलीस त्याच्या मागावर होते मात्र तो पोलिसांना चकमा देऊन फरार होत होता. शुक्रवारी रात्री पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले होते अखेर शनिवारी दुपारी पोलिसांनी त्याला अटक केली.

Delhi: Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad who was detained yesterday has been arrested today. Azad was earlier denied permission for a protest march from Jama Masjid to Jantar Mantar. pic.twitter.com/C0g9aP5Zxu

