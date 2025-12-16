एक लाखाच्या कर्जासाठी शेतकऱ्याला किडनी विकायला लावली, सहा सावकारांवर गुन्हा दाखल

चंद्रपूरमध्ये एका सावकाराने कर्जाचा परतावा मिळविण्यासाठी शेतकऱ्याला किडनी विकायला लावल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हातील नागभीड तालुक्यात येणाऱ्या मिंथुर गावात हा प्रकार घडला. रोशन सदाशिव कुडे असे त्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. कुडे यांनी केलेल्या आरोपानंतर पोलिसांनी हे प्रकरण युद्धपातळीवर तपासासाठी घेतले असून, या प्रकरणातील सर्व सहा आरोपी सावकारांवर सायंकाळी सात वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला. यात आरोपींवर कलम 29, 31, 32 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे सर्व कलम अवैध सावकारी संदर्भात आहेत. आरोपींमध्ये किशोर बावनकुळे, मनीष घाटबांधे, लक्ष्मण उरकुडे, प्रदीप बावनकुळे, संजय बल्लारपूरे आणि सत्यवान बोरकर या सहा जणांचा समावेश आहे.
ब्रम्हपुरी पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, पीडित शेतकऱ्याने किडनी संदर्भात केलेल्या आरोपांची वेगळी चौकशी केली जाणार आहे. वैद्यकीय अहवाल आल्यानंतर ही किडनी कर्ज फेडण्यासाठीच विकली का, कंबोडिया देशात जाऊन त्याला ही किडनी का विकावी लागली, त्याला त्याची माहिती कुणी दिली, तो तिथपर्यंत कसा गेला, त्यासाठी माहिती आणि व्यवस्था कुणी केली, हे सगळे प्रश्न चौकशीत आहेत. त्यामुळे किडनीच्या संदर्भात अजून गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. चंद्रपूर पोलीस अधीक्षक सुदर्शन मुमक्का यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.